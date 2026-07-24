Автомобилните гиганти Toyota и BMW стартираха тестовете на пилотен проект за възобновяемо гориво. В продължение на половин година 20 автомобила на компаниите ще се движат с Nexa 95 на испанската Repsol, което "е напълно съвместимо със съществуващите бензинови двигатели и инфраструктура".

Възобновяемите нисковъглеродни горива отделят значително по-малко парникови газове както в производството, така и в употребата. Основни суровини за тях са органични отпадъци, биомаса и устойчиви остатъци като готварски масла. Repsol използва усъвършенстван процес на рафиниране, като премахва кислорода от биологичните молекули и ги трансформира в чисти въглеводороди.

Целта е да се удължи живота на автомобилите с двигатели с вътрешно горене, като се докаже, че съществуващите превозни средства вече могат да работят напълно ефективно с възобновяеми горива.

Резултатите от проекта ще се следят с технологията Digital Fuel Twin на Bosch, която записва дигитално данни за произхода, свойствата и количеството на зареденото гориво, а по-късно ще бъдат споделени с европейските управляващи и автомобилната индустрия, съобщи Balkan green energy news.

Проектът стартира в период, в който търсенето на електрическите превозни средства и хибриди бележи впечатляващ ръст. Компаниите целят да докажат, че възобновяемите горива могат да играят допълваща роля за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, без пазарът на автомобили да се електрифицира изцяло.

Това ще е добре дошло за европейските производители, които се борят със значителен спад на продажбите и силна конкуренция от страна на по-евтините EV китайски алтернативи. Тенденция, която кореспондира със стратегията на ЕС за постигане на климатична неутралност до 2050 г., според която от 2035 г. продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене трябва да се прекрати... цел, която може да се превърне в последния пирон в ковчега на производителите на континента.

"С напредването на прехода става все по-ясно, че има повишен риск целта... да не бъде напълно постигната. В такъв сценарий възобновяемите горива могат да помогнат за преодоляване на разликата, за да се гарантира въглеродна неутралност, особено когато се комбинират с хибридни и plug-in хибридни технологии", коментира Паскал Рух - вицепрезидент в Toyota Motor Europe.

Положителните резултати от тестовете на Toyota, BMW и Bosch могат да преобърнат европейския пазар на автомобили, да намалят тежестта не само върху местните производители, но и върху потребителите, за които екологичните цели на ЕС могат да се окажат непосилен разход. Възобновяемите горива са евтино решение на проблема, като Nexa 95, който вече се предлага на испанските бензиностанции, струва с около 9 цента повече на литър в сравнение със стандартния бензин Euro 95.