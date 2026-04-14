Сръбската икономика остава силно концентрирана около сравнително малък брой големи компании, които генерират непропорционално висок дял от общите приходи. Това показват резултатите за 2024 г., докато все още се обработват окончателните отчети за 2025 г.

Данните са категорични - 100-те най-големи компании в страната формират около 28,6% от общите приходи на икономиката, пише изданието biznis.rs. Това потвърждава зависимостта на пазара от няколко ключови сектора. Водещи сред тях са енергетика, търговия, минно дело, телекомуникации и тежка индустрия.

Сред най-големите по оборот се открояват държавни компании като Elektroprivreda Srbije (EPS), Naftna Industrija Srbije (NIS) и Srbijagas, както и минни дружества с чуждестранно участие, включително Serbia Zijin Mining.

В същото време, макар икономиката да остава печеливша, рентабилността се свива. По-високите разходи за труд, по-скъпото финансиране и по-слабата външна среда оказват натиск върху маржовете.

Големи обороти невинаги значи висока печалба

Най-високите приходи се генерират в сектори с огромен оборот - енергетика, търговия и суровини. Това обаче не означава автоматично висока печалба.

Бизнесите с големи обеми често работят с по-ниски маржове заради високите входни разходи и силната ценова конкуренция. За разлика от тях, минното дело и телекомуникациите постигат по-висока рентабилност благодарение на по-добра разходна структура и по-силни пазарни позиции.

Към края на 2024 г. в Сърбия оперират 112 670 компании с общо 1,32 милиона заети. Общите им приходи достигат 20 086,6 млрд. динара (около €171 милиарда).

На този фон се откроява група от 2923 компании с годишни приходи над 1 млрд. динара (около €8,5 милиона). Тези фирми формират 15 657,8 млрд. динара (около €133 милиарда), или 77,9% от икономиката, и осигуряват 61,3% от заетостта в корпоративния сектор.

Важно уточнение е, че прагът от 1 млрд. динара представлява сравнително ниско ниво в европейски контекст, което прави тази група далеч по-широка, отколкото терминът "милиардери" предполага.

Структура на бизнеса

Най-често компаниите в тази група оперират в:

търговия

компютърни технологии и IT услуги

строителство

Големите индустриални и енергийни системи са по-малко на брой, но концентрират значителна част от оборотите.

От инвестиционна гледна точка моделът е ясен. Най-лесно се генерират големи приходи в търговията, строителството, IT сектора и енергетиката. Най-висока доходност обаче се наблюдава в минното дело, където контролът върху ограничени ресурси и инфраструктура създава устойчиво конкурентно предимство.

Затова минни компании като Serbia Zijin Mining остават сред най-рентабилните в икономиката, въпреки че често не са сред най-големите по абсолютен оборот.