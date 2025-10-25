Транспортната система за строителство на тунел между Русия и Съединените щати през Беринговия проток - ако има такава - би трябвало да бъде реализирана на основата на иновативни решения. Едно такова решение може да бъде технологията на Илон Мъск, която най-общо казано представлява херметическа тръба, през която се движат транспортни капсули с висока скорост - това експертно мнение сподели пред РИА Новости Сергей Зеге, доктор по техническите науки и доцент в МАДИ. Напоследък тази тема доби известност, след телефонен разговор между президентите на САЩ и Русия.

Ръководителят на държавния Руски фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев коментира перспективите за изграждане на тунел през Беринговия проток, свързващ Русия и Аляска. Според него, благодарение на съвременните технологии на компанията Boring Company, този тунел може да стане "тунел Путин-Тръмп", свързващ Евразия и Америка.

Според първоначалните изчисления, евентуалното строителство на грандиозното съоръжение би струвало около 8 милиарда долара. Дмитриев отбелязва, че тунелът (ако бъде започнат) може да бъде завършен за по-малко от осем години, като се използват авангардни технологии.

Проектът за "вакуумен влак" - Hyperloop - е бил предложен от американския предприемач Илон Мъск още през 2013 г. Същността на идея е да се построи тръбопровод във вътрешността на който да се създаде вакуум. В този тръбопровод би могло да се движат транспортни капсули с дължина 25-30 метра, със скорост от 480 до 1102 километра в час.

Източник: iStock

"Транспортната система за подобен проект трябва да се разглежда въз основа на иновативни решения. Това би могло да бъде решението на Мъск с тръба с вакуум и високи скорости на движение в нея.

Проектът би могло да бъде адаптиран за малки, високоскоростни превозни средства в тунели със сравнително малък диаметър - което би било значително по-евтино от средствата, необходими за железопътна линия или автомобилен път", казва експертът, коментирайки вариантите за изграждане на тунел между Русия и Съединените щати.

Освен това, по думите му, този проект би могъл да използва въздушна транспортна система, адаптирана към условията на Севера, но сложността е, такава система да се направи така, че да може да се използва целогодишно.

"Интересно би могло да бъде решението за "въжено-гравитационният транспорт" - оригинална патентована разработка на руски инженери. Този проект позволява създаването на "високо издръжливи маршрути в трудни природни условия със сравнително малки финансови разходи както за строителство, така и за експлоатация, която може да става в автоматичен режим", добави Зеге пред РИА Новости.

Той отбелязва, че въпросът за изграждането на тунели по принцип е неразривно свързан със създаването на транспортни подходи към тях. "Ако самият подводен тунел (колкото и да е сложен) може да бъде построен в рамките на определените срокове и средства, строителството на подходи, строени по класическите технологии (железопътни линии или автомобилни пътища), може (много) да надхвърли прогнозите относно срокове и средства и има (голяма) вероятност да бъде икономически нецелесъобразно, което поставя под въпрос осъществяването на проекта като цяло", обобщи експертът.