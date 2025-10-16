Делът на хората в Испания, изложени на риск от бедност или социално изключване, бележи лек спад, но напредъкът не е достатъчен, за да защити най-уязвимите, предава RTVE. Данните от доклада на Европейската мрежа за борба с бедността, изготвен на база информация за 2024 г., показват тревожна тенденция: повече от 4 милиона души, или 8,4% от населението на страната, живеят с под 644 евро месечно.

Общо 25,8% от испанците, или около 12,5 милиона души, все още се намират под прага на бедност. Макар че броят им е намалял с около 200 хил. души спрямо предходната година, това не е довело до осезаемо намаляване на неравенствата, включително в регионите с най-добри икономически показатели.

Картата на бедността в Испания очертава дълбоки различия не само между север и юг, но и в рамките на отделните автономни области. Дори в богатите региони като Баския, Навара и Балеарите почти половината от хората в риск живеят с по-малко от 644 евро на месец.

Председателят на Европейската мрежа за борба с бедността Карлос Сусияс е заявил в интервю за испанското обществено радио, че "бедността е политическо решение, не природно бедствие", призовавайки за по-ефективни мерки срещу неравенството. По думите му социалните политики на страната "не функционират достатъчно добре".

Докладът посочва, че дори в най-проспериращите региони почти половината от населението е засегнато от бедност, а ръстът на БВП и заетостта не успяват да подобрят ситуацията. Пример е Мадрид, където средните доходи са сред най-високите в страната, но разликата между най-богатите и най-бедните е петкратна.

Тези данни рязко контрастират с макроикономическия растеж, който Испания отчита през последните години. Според авторите на изследването този растеж не се отразява реално върху качеството на живот на хората, тъй като не е подкрепен от достатъчно социални инвестиции и политики за сплотеност.

Жилищата - водеща причина за обедняване

Една от основните причини за задълбочаване на бедността е поскъпването на жилищата. За първи път докладът разглежда достъпа до жилище като ключов икономически фактор. Цените и наемите са се превърнали в тежко бреме за много семейства, затруднявайки стабилността и социалния им напредък.

Цената на наемите се е повишила с близо 40% за десетилетие - почти двойно спрямо увеличението на ипотечните вноски. Най-осезаем е скокът в туристически центрове като Балеарите, Канарите, Барселона и Мадрид.

Най-високата детска бедност в ЕС

Испания е сред страните в ЕС с най-лоши показатели за бедност, неравенство и социално изключване - изпреварена единствено от България, Румъния и Гърция. Особено тревожна е детската бедност - засяга 2,3 милиона деца и юноши, най-висок дял в целия съюз.

Много испанци все още не са възстановили жизнения си стандарт от периода преди финансовата криза от 2008 г. Въпреки това социалните плащания, включително пенсиите, са предотвратили изпадането в бедност на около 11 милиона души през 2024 г.

Най-ниското равнище на бедност от 2014 г.

Сегашните 12,5 милиона души под прага на бедност представляват най-ниската стойност от десет години насам. Според изследователите това се дължи както на демографски промени, така и на някои публични политики. За трета поредна година показателите за неравенство леко се подобряват.

Докладът подчертава значението на социалната държава за ограничаване на бедността, като напомня за ефекта на т.нар. "социален щит", въведен по време на пандемията. Въпреки усилията, експертите отбелязват, че Испания все още изостава спрямо други страни в развитието на социалните си механизми и системи за защита на гражданите.