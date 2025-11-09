Тази седмица стана ясно, че 2 десетилетия след като стартира Reddit като студентски проект, главният изпълнителен директор Стив Хъфман официално вече е в клуба на милиардерите. Хъфман, който е съосновател на Reddit (2005 година) заедно с приятеля си и съквартирант Алексис Оханян, започва бизнеса с едва $12 000, при това под формата на финансиране от стартъп акселератора Y Combinator.

Днес компанията, известна като "първата страница на интернет", се оценява на около $38 милиарда, а нетното богатство на Хъфман е достигнало $1,2 милиарда, според данни на Forbes.

От съквартиранти до пионери в социалните медии

Стив Хъфман и Алексис Оханян се запознават като студенти по компютърни науки в Университета на Вирджиния. Двамата споделят страст към технологиите и вярата, че интернет може да бъде място, където всеки има глас. Първоначално представят пред Y Combinator идея за онлайн услуга за доставка на храна - My Mobile Menu, но тя е отхвърлена. Вместо да се откажат, младите предприемачи променят посоката си и предлагат нов проект: сайт, който събира най-интересните теми и обсъждания от мрежата.

Източник: GettyImages Алексис Оханян

Така се ражда Reddit. Хъфман написва първата версия на кода за по-малко от 3 седмици, докато Оханян се концентрира върху стратегията и бизнес развитието. Благодарение на осигурения грант от Y Combinator и 3 месеца финансирани разходи за живот и офис, двамата успяват да изградят работещ прототип и да привлекат внимание от инвеститори.

Само година и половина по-късно, през 2006 г., Condé Nast придобива Reddit за около $10 милиона.

От $12 000 до милиардно богатство

През следващите години Reddit преминава през бурно развитие и редица предизвикателства — от скандали и промени в управлението до борба за устойчив бизнес модел. След като напуска компанията през 2009 г., Хъфман се завръща като главен изпълнителен директор през 2015 г., решен да я преобрази. Под негово ръководство платформата засилва ролята на модераторите, привлича рекламодатели и подготвя почвата за предстоящо публично предлагане.

След IPO-то през март 2024 г. Reddit бележи 5 последователни тримесечия на печалба. Последният отчет показва нетен доход от $163 милиона, което изстрелва акциите с над 75% за година. Като един от най-големите индивидуални акционери, Хъфман притежава между 2% и 3% от компанията, или около 3,1 милиона акции.

Възнаграждението му достига $193 милиона, от които $550 000 са годишна заплата, а другото - под формата на акции и бонуси. Останалата част от богатството му се състои от близо $190 милиона в брой и други инвестиции.

Впечатляващ обрат за Reddit, който дълги години се бореше да излезе на печалба. Днес компанията е символ на устойчивост и пример как правилното лидерство може да превърне онлайн общност в глобален технологичен бранд.

Успехът невинаги идва лесно

Дали заради личното му желание, или поради обстоятелствата, историята на Стив Хъфман е пример за предприемач, който сякаш не гони бързата печалба, а се старае да изгражда стойност във времето. В пълен противовес на новото поколение основатели на технологични компании - като Луси Гуо и Александър Уанг от Scale AI например, които достигат до 10-цифрени състояния само за няколко години, Хъфман влиза в клуба на милиардерите след десетилетия постоянство.

Подобен път изминават и други популярни представители на технологичния свят. Главният изпълнителен директор на Figma Дилън Фийлд напуска колежа през 2012 г., за да развие своя бизнес, а едва десет години по-късно делът му в компанията се оценява на $2 милиарда. Съоснователят и председател на Netflix Рийд Хейстингс също достига милиарден статус едва през 2014 г., близо 20 години след старта на стрийминг гиганта.

А Дженсън Хуанг от Nvidia, днес сред най-богатите хора в света с нетно състояние от около $176 милиарда, не попада в индекса на милиардерите на Bloomberg до 2016 г., почти четвърт век след като дава старт на компанията си.