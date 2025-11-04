В главна роля е и добре познатият у нас проф. Стив Ханке

Съединените щати разработват нова стратегия за разширяване присъствието на долара на световните пазари, докато Китай засилва усилията си да оспори доминацията на американската валута, пише Cryptopolitan.

Според запознати с преговорите, за които и Fortune писа преди месец около спасяването на Аржентина, високопоставени служители от администрацията на Тръмп от август насам провеждат срещи, за да проучат как САЩ могат да убедят повече страни да използват долара като основна или резервна валута.

В дискусиите участват представители на Министерството на финансите, Белия дом и Съвета на президента по икономически въпроси, както и външни експерти като проф. Стив Ханке - икономист от университета Джонс Хопкинс, известен с работата си по валутна стабилизация. У нас той е по-познат като "баща" на валутния борд и отявлен противник на влизането ни в еврозоната.

Ханке е потвърдил, че политическите дискусии са поверителни, но е отбелязал, че Вашингтон е все по-загрижен за стремежа на Китай към дедоларизация. Пекин активно насърчава използването на юана в международната търговия чрез подписване на споразумения за валутни суапове с основни търговски партньори и промотиране на разплащания в местни валути.

Наскоро Китай удвои своята линия за валутен суап с Южна Корея до 360 милиарда юана - ход, който аналитиците възприемат като част от по-широките усилия за интернационализация на юана и създаване на финансови резерви срещу западни санкции. Страната разширява и търговията с петрол и газ в юани с Русия и Персийския залив.

Според последни данни юанът вече отговаря над 5% от глобалните плащания - най-високият му дял досега.

Във Вашингтон тази тенденция предизвиква безпокойство. Администрацията я нарича "бавна ерозия" на един от най-ценните инструменти на Америка - безпрецедентната роля на долара в световната финансова система. Високопоставен служител е предупредил, че САЩ рискуват да загубят ключови лостове за влияние в областта на санкциите, търговията и дипломацията.

Част от администрацията разглежда начини да противодейства на икономическото влияние на Китай чрез насърчаване на "доларизацията" във финансово уязвими държави. Според Ханке, идентифицирани са няколко развиващи се пазара като вероятни кандидати, включително Аржентина, Ливан, Гана, Пакистан, Египет, Турция, Венецуела и Зимбабве.

Специално внимание се отделя на Аржентина, която преживява поредна вълна на валутна нестабилност с годишна инфлация над 200% в началото на годината. Икономистът Джей Нюман смята, че пълната доларизация на аржентинската икономика може да "прекъсне цикъла" от постоянни девалвации и масово изтичане на капитали.

Освен това, САЩ възобновяват интереса си към цифровите финанси. Близки до преговорите източници твърдят, че администрацията разглежда обезпечените с долари стабилни монети и блокчейн платежните системи като модерен инструмент за запазване на централната международна роля на долара.

Последното предизвиква сериозни притеснения в Европа. Доларовите стабилни монети може да ограничат ролята на еврото в световната търговия и даже да "изсмучат" ликвидност от еврозоната - като в същото време се увеличава зависимостта на Стария континент от политическите решения, вземани в Белия дом.