Перспективата за държавен капитализъм вече не е само американска история. Европа, под натиска на геополитическите сътресения, зависимостта от външни доставчици и стремежа към стратегическа автономия, започва да върви по сходен път.
И ако в САЩ Доналд Тръмп превърна Intel и Nvidia в инструмент на държавна политика, то в Европа Брюксел от години налива милиарди в "чистата енергия", полупроводници, отбранителна индустрия и фармация.
Плановете на ЕС за "нетни нулеви емисии", фонда за стратегически технологии (STEP), програмите за чипове и оръжейни субсидии са първите стъпки към това, което можем да наречем "европейския вариант на държавен капитализъм".
Идеята е проста: не може да разчиташ на глобализация, когато светът се разпада на блокове. Ако САЩ и Китай вече играят по логиката на "държавата като инвеститор", Европа няма избор, освен да последва. В противен случай рискува да остане слабо звено в технологичната и енергийната верига. Това вече се вижда - Германия поставя милиарди в подкрепа на Infineon и Bosch, Франция финансира TotalEnergies и EDF, Италия - Leonardo и STMicroelectronics, а целият ЕС излива средства в Airbus и фармацевтични гиганти като Sanofi и Bayer.
Инвеститорите трябва да отчетат, че това не е временно. Брюксел вече говори за "Европейска индустриална политика 2.0". Ако доскоро ЕС се гордееше със "свободния пазар", то днес в официални документи се говори за "суверенни индустрии" и "независимост от външни вериги". А това е директен сигнал за пазарите: капиталът ще бъде насочван. И печелят тези компании, които вече са в правилните сектори и имат изградени канали към държавата.
По-долу е обобщена таблица с ключови европейски компании - потенциални бенефициенти на тази вълна на "европейски държавен капитализъм". Данните са съставени на база последни пазарни оценки и консенсус на анализатори (FactSet, Bloomberg, Refinitiv, септември 2025).
|
Компания
|
Сектор
|
Прогнозиран ръст на продажбите CAGR (2025-2027)
|
P/E (ф. 2025)
|
Дивидентна доходност
|
Консенсус целева цена
|
Потенциал нагоре/надолу
|
Дял "Buy" сред анализаторите
|
Airbus (AIR.PA)
|
Отбрана/авиация
|
11.5%
|
22
|
1.8%
|
€172
|
+18%
|
82%
|
Leonardo (LDO.MI)
|
Отбрана
|
13.2%
|
15
|
2.4%
|
€24.5
|
+22%
|
78%
|
Rheinmetall (RHM.DE)
|
Отбрана
|
14.8%
|
16
|
2.0%
|
€655
|
+19%
|
84%
|
STMicroelectronics (STM.PA)
|
Полупроводници
|
12.7%
|
18
|
1.7%
|
€61
|
+21%
|
80%
|
Infineon (IFX.DE)
|
Полупроводници
|
10.9%
|
20
|
1.5%
|
€51
|
+17%
|
76%
|
ASML (ASML.AS)
|
Полупроводници
|
9.8%
|
31
|
1.0%
|
€980
|
+15%
|
90%
|
TotalEnergies (TTEF.PA)
|
Енергетика/зелени проекти
|
8.5%
|
9
|
5.7%
|
€74
|
+12%
|
70%
|
Ørsted (ORSTED.CO)
|
ВЕИ
|
10.2%
|
21
|
2.1%
|
DKK 640
|
+16%
|
65%
|
Siemens Energy (ENR.DE)
|
Енергетика/инфраструктура
|
11.0%
|
19
|
2.0%
|
€31
|
+20%
|
72%
|
Sanofi (SAN.PA)
|
Фармацевтика
|
7.8%
|
16
|
3.6%
|
€103
|
+14%
|
68%
|
Bayer (BAYN.DE)
|
Фармацевтика/агро
|
6.9%
|
14
|
4.2%
|
€40
|
+10%
|
61%
|
BASF (BAS.DE)
|
Химия/материали
|
7.1%
|
13
|
5.1%
|
€61
|
+11%
|
64%
|
EDF (EDF.PA)
|
Енергетика/ядрена
|
9.3%
|
18
|
3.2%
|
€16.8
|
+15%
|
74%
|
Nokia (NOKIA.HE)
|
Телеком/5G
|
8.2%
|
17
|
3.5%
|
€4.7
|
+12%
|
62%
Тази таблица показва два ключови тренда. Първо, отбранителният сектор в Европа е в истински ренесанс - Rheinmetall, Leonardo и Airbus се радват на рекорден ръст на поръчки и политическа подкрепа. Войната в Украйна и нарастващите напрежения в Азия превръщат тези компании в стълбове на европейската сигурност.
Второ, полупроводниците и зелената енергия - чрез Infineon, STMicroelectronics, ASML, Siemens Energy и Ørsted - ще са приоритет №1 на Брюксел, защото Европа иска технологична и енергийна независимост.
Инвеститорите, които мислят дългосрочно, трябва да приемат, че пазарите вече не са "чисто свободни". Рентабилността ще зависи не само от иновации, а и от това дали си в "правилния сектор". В този смисъл европейският пазар започва да приличана "насочен капитализъм", където сигурността и суверенитетът стоят над максимизацията на печалбите.
За да печелим в тази нова епоха, трябва да търсим не само undervalued акции, а и "protected акции" - тези, които ще останат защитени и подкрепени от държавата при следваща криза. Ако американските бенефициенти са Intel, Nvidia и Micron, то европейските са Airbus, Rheinmetall, ASML, Infineon и TotalEnergies. Тези имена вероятно ще формират новото ядро на европейските портфейли, в които политиката и икономиката вече са неразривно преплетени.
