Перспективата за държавен капитализъм вече не е само американска история. Европа, под натиска на геополитическите сътресения, зависимостта от външни доставчици и стремежа към стратегическа автономия, започва да върви по сходен път.

И ако в САЩ Доналд Тръмп превърна Intel и Nvidia в инструмент на държавна политика, то в Европа Брюксел от години налива милиарди в "чистата енергия", полупроводници, отбранителна индустрия и фармация.

Плановете на ЕС за "нетни нулеви емисии", фонда за стратегически технологии (STEP), програмите за чипове и оръжейни субсидии са първите стъпки към това, което можем да наречем "европейския вариант на държавен капитализъм".

Снимка 729067

Източник: EPA/БГНЕС

Идеята е проста: не може да разчиташ на глобализация, когато светът се разпада на блокове. Ако САЩ и Китай вече играят по логиката на "държавата като инвеститор", Европа няма избор, освен да последва. В противен случай рискува да остане слабо звено в технологичната и енергийната верига. Това вече се вижда - Германия поставя милиарди в подкрепа на Infineon и Bosch, Франция финансира TotalEnergies и EDF, Италия - Leonardo и STMicroelectronics, а целият ЕС излива средства в Airbus и фармацевтични гиганти като Sanofi и Bayer.

Инвеститорите трябва да отчетат, че това не е временно. Брюксел вече говори за "Европейска индустриална политика 2.0". Ако доскоро ЕС се гордееше със "свободния пазар", то днес в официални документи се говори за "суверенни индустрии" и "независимост от външни вериги". А това е директен сигнал за пазарите: капиталът ще бъде насочван. И печелят тези компании, които вече са в правилните сектори и имат изградени канали към държавата.

Ето какво в крайна сметка се разбраха ЕС и САЩ за търговията

Ето какво в крайна сметка се разбраха ЕС и САЩ за търговията

Най-накрая беше публикувано съвместно изявление по въпроса

По-долу е обобщена таблица с ключови европейски компании - потенциални бенефициенти на тази вълна на "европейски държавен капитализъм". Данните са съставени на база последни пазарни оценки и консенсус на анализатори (FactSet, Bloomberg, Refinitiv, септември 2025).

Компания

Сектор

Прогнозиран ръст на продажбите CAGR (2025-2027)

P/E (ф. 2025)

Дивидентна доходност

Консенсус целева цена

Потенциал нагоре/надолу

Дял "Buy" сред анализаторите

Airbus (AIR.PA)

Отбрана/авиация

11.5%

22

1.8%

€172

+18%

82%

Leonardo (LDO.MI)

Отбрана

13.2%

15

2.4%

€24.5

+22%

78%

Rheinmetall (RHM.DE)

Отбрана

14.8%

16

2.0%

€655

+19%

84%

STMicroelectronics (STM.PA)

Полупроводници

12.7%

18

1.7%

€61

+21%

80%

Infineon (IFX.DE)

Полупроводници

10.9%

20

1.5%

€51

+17%

76%

ASML (ASML.AS)

Полупроводници

9.8%

31

1.0%

€980

+15%

90%

TotalEnergies (TTEF.PA)

Енергетика/зелени проекти

8.5%

9

5.7%

€74

+12%

70%

Ørsted (ORSTED.CO)

ВЕИ

10.2%

21

2.1%

DKK 640

+16%

65%

Siemens Energy (ENR.DE)

Енергетика/инфраструктура

11.0%

19

2.0%

€31

+20%

72%

Sanofi (SAN.PA)

Фармацевтика

7.8%

16

3.6%

€103

+14%

68%

Bayer (BAYN.DE)

Фармацевтика/агро

6.9%

14

4.2%

€40

+10%

61%

BASF (BAS.DE)

Химия/материали

7.1%

13

5.1%

€61

+11%

64%

EDF (EDF.PA)

Енергетика/ядрена

9.3%

18

3.2%

€16.8

+15%

74%

Nokia (NOKIA.HE)

Телеком/5G

8.2%

17

3.5%

€4.7

+12%

62%

Тази таблица показва два ключови тренда. Първо, отбранителният сектор в Европа е в истински ренесанс - Rheinmetall, Leonardo и Airbus се радват на рекорден ръст на поръчки и политическа подкрепа. Войната в Украйна и нарастващите напрежения в Азия превръщат тези компании в стълбове на европейската сигурност.

Второ, полупроводниците и зелената енергия - чрез Infineon, STMicroelectronics, ASML, Siemens Energy и Ørsted - ще са приоритет №1 на Брюксел, защото Европа иска технологична и енергийна независимост.

Снимка 624881

Източник: Явор Николов / Bing Image Creator

Инвеститорите, които мислят дългосрочно, трябва да приемат, че пазарите вече не са "чисто свободни". Рентабилността ще зависи не само от иновации, а и от това дали си в "правилния сектор". В този смисъл европейският пазар започва да приличана "насочен капитализъм", където сигурността и суверенитетът стоят над максимизацията на печалбите.

Германия преизпълни плана за намаляване на въглищната енергия още през 2024-та, но все още е силно зависима

Германия преизпълни плана за намаляване на въглищната енергия още през 2024-та, но все още е силно зависима

Промяната се дължи основно на ръста на възобновяемата енергия

За да печелим в тази нова епоха, трябва да търсим не само undervalued акции, а и "protected акции" - тези, които ще останат защитени и подкрепени от държавата при следваща криза. Ако американските бенефициенти са Intel, Nvidia и Micron, то европейските са Airbus, Rheinmetall, ASML, Infineon и TotalEnergies. Тези имена вероятно ще формират новото ядро на европейските портфейли, в които политиката и икономиката вече са неразривно преплетени.

*Материалът е с аналитичен характер и не са съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.