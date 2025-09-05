Перспективата за държавен капитализъм вече не е само американска история. Европа, под натиска на геополитическите сътресения, зависимостта от външни доставчици и стремежа към стратегическа автономия, започва да върви по сходен път.

И ако в САЩ Доналд Тръмп превърна Intel и Nvidia в инструмент на държавна политика, то в Европа Брюксел от години налива милиарди в "чистата енергия", полупроводници, отбранителна индустрия и фармация.

Плановете на ЕС за "нетни нулеви емисии", фонда за стратегически технологии (STEP), програмите за чипове и оръжейни субсидии са първите стъпки към това, което можем да наречем "европейския вариант на държавен капитализъм".

Източник: EPA/БГНЕС

Идеята е проста: не може да разчиташ на глобализация, когато светът се разпада на блокове. Ако САЩ и Китай вече играят по логиката на "държавата като инвеститор", Европа няма избор, освен да последва. В противен случай рискува да остане слабо звено в технологичната и енергийната верига. Това вече се вижда - Германия поставя милиарди в подкрепа на Infineon и Bosch, Франция финансира TotalEnergies и EDF, Италия - Leonardo и STMicroelectronics, а целият ЕС излива средства в Airbus и фармацевтични гиганти като Sanofi и Bayer.

Инвеститорите трябва да отчетат, че това не е временно. Брюксел вече говори за "Европейска индустриална политика 2.0". Ако доскоро ЕС се гордееше със "свободния пазар", то днес в официални документи се говори за "суверенни индустрии" и "независимост от външни вериги". А това е директен сигнал за пазарите: капиталът ще бъде насочван. И печелят тези компании, които вече са в правилните сектори и имат изградени канали към държавата.

По-долу е обобщена таблица с ключови европейски компании - потенциални бенефициенти на тази вълна на "европейски държавен капитализъм". Данните са съставени на база последни пазарни оценки и консенсус на анализатори (FactSet, Bloomberg, Refinitiv, септември 2025).

Компания Сектор Прогнозиран ръст на продажбите CAGR (2025-2027) P/E (ф. 2025) Дивидентна доходност Консенсус целева цена Потенциал нагоре/надолу Дял "Buy" сред анализаторите Airbus (AIR.PA) Отбрана/авиация 11.5% 22 1.8% €172 +18% 82% Leonardo (LDO.MI) Отбрана 13.2% 15 2.4% €24.5 +22% 78% Rheinmetall (RHM.DE) Отбрана 14.8% 16 2.0% €655 +19% 84% STMicroelectronics (STM.PA) Полупроводници 12.7% 18 1.7% €61 +21% 80% Infineon (IFX.DE) Полупроводници 10.9% 20 1.5% €51 +17% 76% ASML (ASML.AS) Полупроводници 9.8% 31 1.0% €980 +15% 90% TotalEnergies (TTEF.PA) Енергетика/зелени проекти 8.5% 9 5.7% €74 +12% 70% Ørsted (ORSTED.CO) ВЕИ 10.2% 21 2.1% DKK 640 +16% 65% Siemens Energy (ENR.DE) Енергетика/инфраструктура 11.0% 19 2.0% €31 +20% 72% Sanofi (SAN.PA) Фармацевтика 7.8% 16 3.6% €103 +14% 68% Bayer (BAYN.DE) Фармацевтика/агро 6.9% 14 4.2% €40 +10% 61% BASF (BAS.DE) Химия/материали 7.1% 13 5.1% €61 +11% 64% EDF (EDF.PA) Енергетика/ядрена 9.3% 18 3.2% €16.8 +15% 74% Nokia (NOKIA.HE) Телеком/5G 8.2% 17 3.5% €4.7 +12% 62%

Тази таблица показва два ключови тренда. Първо, отбранителният сектор в Европа е в истински ренесанс - Rheinmetall, Leonardo и Airbus се радват на рекорден ръст на поръчки и политическа подкрепа. Войната в Украйна и нарастващите напрежения в Азия превръщат тези компании в стълбове на европейската сигурност.

Второ, полупроводниците и зелената енергия - чрез Infineon, STMicroelectronics, ASML, Siemens Energy и Ørsted - ще са приоритет №1 на Брюксел, защото Европа иска технологична и енергийна независимост.

Източник: Явор Николов / Bing Image Creator

Инвеститорите, които мислят дългосрочно, трябва да приемат, че пазарите вече не са "чисто свободни". Рентабилността ще зависи не само от иновации, а и от това дали си в "правилния сектор". В този смисъл европейският пазар започва да приличана "насочен капитализъм", където сигурността и суверенитетът стоят над максимизацията на печалбите.

За да печелим в тази нова епоха, трябва да търсим не само undervalued акции, а и "protected акции" - тези, които ще останат защитени и подкрепени от държавата при следваща криза. Ако американските бенефициенти са Intel, Nvidia и Micron, то европейските са Airbus, Rheinmetall, ASML, Infineon и TotalEnergies. Тези имена вероятно ще формират новото ядро на европейските портфейли, в които политиката и икономиката вече са неразривно преплетени.

*Материалът е с аналитичен характер и не са съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.