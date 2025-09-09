Подкрепата за капитализма в САЩ е достигнала най-ниските си нива, откакто се изследва от Gallup. Само 54% от американците имат положително мнение за капиталистическата система, спад от 60% през 2021 година.
Особено забележителен е обратът в нагласите на демократите. За първи път в историята по-малко от половината демократи (42%) одобряват капитализма, докато цели 66% виждат социализма положително. Това е драматична промяна спрямо 2010 година, когато 54% от по-младите демократи подкрепяха капитализма. Днес този процент е паднал до едва 31% сред демократите под 50 години.
Ясен белег за кризата на капитализма е фактът, че младите американци между 18 и 34 години масово се отказват от него. Само 43% от тях имат положително мнение за капитализма, докато 49% одобряват социализма - практически изравнени резултати, които сигнализират за фундаментална промяна в мисленето на новото поколение.
Корените на недоволството лежат в нарастващото възприятие за икономическа несправедливост. Проучване на Pew Research Center от 2022 година показва, че само 2 от 10 демократи смятат, че капитализмът дава равни шансове за успех на всички хора. Още по-малко демократи вярват, че системата осигурява основните потребности като храна, здравеопазване и жилище.
Паралелно с критиките към капитализма, американците губят доверие и в големите корпорации. Само 37% имат положително мнение за големия бизнес, спад от 49% през 2010 година. При демократите този процент е драстично нисък - едва 17%.
Въпреки това американците не отхвърлят напълно пазарните принципи. Цели 95% подкрепят малкия бизнес, а 81% одобряват свободното предприемачество. Това показва, че критиките са насочени не към основите на пазарната икономика, а към начина, по който тя функционира в практиката - с доминация на големите корпорации и нарастващо неравенство.
Критическата възраст на капитализма
Кризата си има и една добра страна: покрай нея икономисти и бизнесмени все по-често си задават въпроса дали дефиницията им за успех е правилна. Означава ли това, че в света на икономиката предстои промяна на мисленето?
Резултатите от това проучване са показателни и за динамиката, в която ще се развиват политическите процеси отвъд Океана през следващите няколко години - поляризацията ще става все по-силна. В дясната част на спектъра вече стигнахме до крайност с избора на Тръмп, а очевидно неговата опозиция ще прави все по-остър ляв завой. Поне ако иска да следва своите гласоподаватели.
gliderна 09.09.2025 в 14:53:39 #1
Мамини сладки ненагледни! Как няма начин да поживеете не години като нас, ами само месец, два в "социализъма", ама не оня от книжките, ами реалния. Да ви питам тогава каква песен щяхте да пеете - сигурно още на първата седмица с писъци ще напалите джапанките с 200 нанякъде - стига да има кой да ви пусне, щото и това беше част "социализъма".