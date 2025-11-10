Европейският бизнес ще усети най-силно въздействието на американските мита през 2026 година. Това показва проучване на BusinessEurope, цитирано от Reuters. Големият въпрос, който си задават аналицаторите в момента е готови ли са компаниите за предстоящото.

Проучването установява, че търговските напрежения вероятно ще намалят брутния вътрешен продукт през 2025 г. с 0,03 процентни пункта за еврозоната, ЕС и по-широка група европейски страни. За 2026 г. отрицателното въздействие вероятно ще бъде от 0,5 до 0,6 процентни пункта, като именно еврозоната ще се представи най-зле.

Изследването се основава на отговорите на 36-те национални бизнес федерации в Европейския съюз и в страни извън ЕС, като Великобритания, Швейцария, Турция и Украйна. От BusinessEurope обясняват, че проучването им е в съответствие с мнението на Европейската централна банка, че въздействието на митата на Доналд Тръмп и несигурността върху растежа в еврозоната вероятно ще бъде около 0,7 процентни пункта между 2025 и 2027 година.

Това е по-малко от очакваното по-рано, като политическата несигурност спадна бързо след споразумението между ЕС и САЩ в края на юли, съобщи ЕЦБ. Според BusinessEurope обаче, компаниите все още изразяват опасения относно липсата на предвидимост и че забавеното икономическо въздействие и несигурността относно бъдещите американски мита представляват средносрочни предизвикателства за растежа.

Изводът е, че в по-голямата си част европейският бизнес не е готов за предстоящата криза. А времето напредва.