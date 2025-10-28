Нов концесионер вече има петото международно летище на България - това в Горна Оряховица. Действителен собственик на дружеството, чрез което се управлява обектът, вече е бизнесменът Кирил Кленовски, пише търновският вестник "Борба".

Летището, което през март тази година стана на един век, не приема редовни пътнически и товарни полети от края на 90-те години, но продължава да се използва от лични самолети, а също и за правителствени, медицински и учебни полети.

През 2016 г. то беше дадено на концесия, като 95% дял имаше компанията "Кристална вода", свързвана с бизнесмена Румен Гайтански. Според "Борба" Кленовски се е договорил с него за активите и пасивите, платил е над 40 000 лева данък сгради и се е разплатил със служителите.

Данни от Търговския регистър показват, че бордът на директорите е бил сменен през септември и в ръководството е влязъл Джордан Кленовски - 26-годишният син на бизнесмена.

По-рано през тази година от предишния мениджмънт на летището изтъкнаха пред БНР, че са направени близо 13 милиона лева инвестиции в инфраструктура. Ключови за бъдещето на аеропорта са две все още неслучили се подобрения - удължаване на пистата до 3 километра и инсталиране на нова аеронавигационна система.

"В момента се разработва планът за изваждане от дерогация (частична отмяна на определен закон) на пътническия терминал. Ще се правят нови хангари за ремонт на самолетите. Очаква се в близките месеци всичко да стане официално, тогава и новият концесионер ще обяви инвестициите в летището. Община Горна Оряховица също ще има сериозно участие", пише "Борба".

Кой е новият концесионер?

Роденият през 1967 г. Кирил Кленовски има множество бизнеси. Според в. "Филтър" в миналото някои от тях са го свързвали с ВИС-2 и по-специално с братята Васил и Георги Илиеви.

Някои от фирмите му се занимават с търговия с оръжие, а през 2022 г. придоби "Балкан Хънтър" от Валентин Златев - дружество, стопанисващо едно от най-големите ловни стопанства у нас.

През 2018 г. фирмата на Кленовски "Уотър Стоун" взе под наем от Министерството на отбраната 51 военни склада край Сунгурларе за 450 000 лева на година.

Медийни публикации го свързват още със сделки със знакови имоти в столицата.