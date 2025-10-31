Oron Infrastructure and Construction си осигури един от най-значимите договори за летищна инфраструктура в Израел, печелейки търг за разширяване на Терминал 3 на летище "Бен Гурион". Стойността на проекта е приблизително 310 милиона шекела (около $83 милиона).

Разширението ще добави 7 000 кв. м разпределени на 4 етажа към най-натоварения терминал в страната. Паралелно с това ще модернизира зоните за граничен контрол, проверките за сигурност и ще създаде нов входен портал за пристигащите пътници.

Какво включва?

Ключова част в проекта заема новата структура с площ 2 000 кв. м, наречена "Тел Авивска порта", специално за пътници, пристигащи с автобуси. Тя ще улесни преминаването през граничния контрол и ще осигури по-бърз достъп до зоната за багаж.

Duty-free зоната също ще нарасне с 5 500 кв. м, като по този начин ще предложи по-богат избор от ресторанти и кафенета. Към тях ще се добавят и нови зони за сядане, както и осъвременен дизайн, целящ да подобри преживяването на пътниците.

Източник: iStock

Разширението ще се извършва, докато Терминал 3 остава напълно функционален. Това е сериозно логистично предизвикателство, признават от компанията-изпълнител, но обещават да го управляват в тясно сътрудничество с летищната администрация. Периодът на строителство се очаква да продължи около 30 месеца.

Нарастващ пътникопоток

Само през август 2025 г. летището е обслужило над 2,26 милиона пътници, а прогнозите показват, че до 2030 г. броят им може да достигне около 40 милиона годишно. Новите пунктове за проверка на ръчния багаж и разширените зони за граничен контрол ще помогнат на летището да се справи с нарастващия трафик и да запази качеството на обслужване.

"Подхождаме към този проект с голяма ангажираност и гордост, като част от усилията ни за укрепване на ключовата инфраструктура на Израел", заяви Гили Азария, съсобственик на Oron Holdings.

Разширението на Терминал 3 вече се смята за най-големия активен проект на Израелската летищна администрация.