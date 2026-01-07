Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да привлече американски петролни компании в усилията си да "направи Венецуела отново велика", както заяви в събота след военната интервенция, довела до залавянето на Николас Мадуро. Според много експерти обаче това, което стопанинът на Белия дом желае, е доста трудно да се случи на практика.

Въпреки ентусиазма на Доналд Тръмп и поне привидната готовност на венецуелския вицепрезидент Делси Родригес (бивш министър на петрола) да потуши конфликта с Вашингтон, американските петролни ръководители е малко вероятно да се гмурнат директно във Венецуела. Причините са няколко:

Ситуацията на терен остава много несигурна;

Венецуелската петролна индустрия е в руини;

Каракас има история на конфискуване на американски петролни активи.

Големи американски петролни компании като ConocoPhillips се въздържат от нови ангажименти във Венецуела засега, предвид огромната несигурност относно бъдещето на страната, отбелязва Quartz.

Стабилна политическа среда ще бъде рядкост в богатата на петрол Венецуела в обозримо бъдеще, тъй като експерти и ООН поставят под въпрос легалността на смъртоносната операция. Освен това рискът от разпад на централната власт и гражданска война е напълно реален.

Според Fortune реалността е, че американските петролни производители се колебаят и ще са необходими много години и много десетки милиарди долари, за да се възстанови унищоженият венецуелски петролен сектор.

В момента той изкарва около 900 000 барела на ден, или 1% от общия глобален петролен пазар. По времето на своя разцвет преди два десетилетия производството му постоянно надхвърляше 2 милиона барела на ден.

След години на санкции, липса на модерно оборудване, некадърно управление и напускане на специалисти, сега за нещо повече от удвояване на годишното петролно производство на Венецуела ще са нужни около 110 милиарда долара и резултат може да се очаква през 2030 година, пресмята изследователската фирма Rystad Energy.

"Не можем просто да махнем с магическа пръчка тук и изведнъж повече петрол да започне да изтича от Венецуела. Няма да принудиш Exxon Mobil и Chevron да похарчат куп пари на рисково място.", каза Дан Пикъринг, основател и главен инвестиционен директор на консултантската и изследователска фирма Pickering Energy Partners, цитиран от Fortune

Енергийните анализатори са започнали да смятат числата. Франсиско Монали, експерт по енергийна политика в Латинска Америка в университета Райс, каза пред Bloomberg News, че утрояването на настоящото венецуелско петролно производство до пиковите му нива от 70-те години на миналия век ще струва 100 милиарда долара за десетилетие.

Това е по-оптимистична прогноза от тази на Rystad Energy, но все пак говорим за умопомрачително количество пари.

CNN отбелязва, че може би най-големият проблем е, че петролните цени днес са твърде ниски, за да оправдаят харченето на огромните суми, които биха били необходими за възраждане на разпадащата се венецуелска петролна индустрия.

Вашингтон обаче се опитва да убеди петролните си гиганти, че капиталовложенията ще имат смисъл. "Всички наши петролни компании са готови и желаят да направят големи инвестиции във Венецуела, които ще възстановят тяхната петролна инфраструктура", заяви говорителката на Белия дом Тейлър Роджърс в изявление за CNN.

Според Fortune Chevron е позициониран най-добре сред американските петролни гиганти. Хюстънската компания е единственият голям западен петролен гигант, който е запазил значително присъствие във Венецуела през десетилетията на сътресения.

Chevron понастоящем произвежда около 150 000 барела на ден във Венецуела.

ExxonMobil и ConocoPhillips обаче може все още да носят белезите от предишния си опит във Венецуела. Бившият венецуелски лидер Уго Чавес национализира петролните активи на Exxon и Conoco около 2006 година, отбелязва CNN. Докато Chevron реши да остане и да работи с Каракас, Exxon и Conoco напуснаха и имуществото им беше конфискувано.