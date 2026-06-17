Акциите на BMW паднаха с до 12% в сряда - най-рязкото еднодневно поевтиняване за почти две години, след като германският автомобилен концерн рязко понижи прогнозата си за рентабилност, съобщава Bloomberg.

Маржът на оперативна печалба за 2025 г. вече се очаква да бъде между 1% и 3%, при предишна прогноза от до 6%. От началото на годината акцията е поевтиняла с около 27%.

Китай е главният виновник, но не е единствен

Основният удар идва от Китай - най-големият пазар на BMW. Ако в началото на годината компанията е разчитала на стабилни продажби от около 50 000 автомобила месечно, реалността се е оказала значително по-мрачна.

Още в първото тримесечие обемите са паднали с 10% на годишна база, а до края на май спадът вече достига 17,6%. Конкуренцията от местни китайски марки се засилва, а богатите купувачи стават все по-предпазливи.

Влошаването идва в неудобен момент: именно в Китай BMW планира да пусне в продажба през ноември първия модел от новата си изцяло електрическа гама Neue Klasse - SUV-то iX3.

Отражението на войната в Близкия изток се оказва по-болезнено от очакваното - заради по-скъпата енергия и влошеното потребителско доверие по целия свят.

BMW сега очаква значителен спад на печалбата и свободния паричен поток за второто тримесечие. Годишните доставки също ще намалеят леко, вместо да останат на равнището от 2024 г.

Сигнал за целия бранш

Анализаторът на JPMorgan Хосе Асуменди нарече предупреждението на BMW "сигнал за събуждане" за автомобилната индустрия. Дългогодишният модел на германските луксозни марки - да проектират и произвеждат коли в Германия, а след това да ги изнасят срещу висок марджин - вече е под сериозен въпрос.

Изненадата е още по-голяма, защото BMW беше смятан за по-устойчив от Mercedes-Benz и Volkswagen заради гъвкавата си стратегия, която не залага изцяло на електромобилите. Тезата се оказва недостатъчна.

Новият главен изпълнителен директор Милан Неделкович, поел поста едва преди месец, е изправен пред дълбок преглед на бизнес модела - с потенциално свиване на производството преди всичко в Европа. Финансовите резултати за второто тримесечие ще бъдат публикувани на 30 юли.