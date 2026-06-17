Yum! Brands обяви продажбата на Pizza Hut в сделка за 2,7 милиарда долара, разделена между американски фонд за дялово инвестиране и китайска ресторантьоска компания. Брандът все още се помни у нас, макар да напусна България преди около 15 години.

Транзакцията е структурирана като две отделни сделки. LongRange Capital - фонд, основан през 2019 г. от Боб Берлин, бивш мениджър от The Baupost Group - придобива международните операции на Pizza Hut извън континентален Китай за 1,5 милиарда долара. Yum China поема китайския бизнес за 1,2 милиарда.

След данъци, такси и корекции Yum! Brands очаква да получи нетно около 2,3 милиарда долара, без да се брои потенциално допълнително плащане от до 75 милиона долара от LongRange до 2030 г. Сделките се очаква да приключат през третото тримесечие, при одобрение от регулаторите.

"Тези транзакции дават възможност на Yum! да се концентрира", посочи изпълнителният директор Крис Търнър. След затварянето компанията ще управлява само KFC и Taco Bell.

Слабото звено

Продажбата слага край на дълъг период на стагнация. Pizza Hut оперираше близо 20 000 ресторанта в 108 държави с годишни системни продажби от 12,8 милиарда долара, но представляваше едва 12% от приходите на Yum! Brands - далеч зад Taco Bell, която регистрира 8% ръст на продажбите в последното тримесечие.

Основен проблем е конкуренцията с Domino's Pizza, която изпревари Pizza Hut като най-голяма пица верига в света още през 2017 г.

"Pizza Hut отдавна е слабото звено в портфолиото на Yum. Стана все по-ясно, че връщането на веригата към растеж изисква ниво на инвестиции и търпение, което Yum просто не е готова да осигури", коментира Нийл Сондърс от GlobalData.

Pizza Hut у нас

Pizza Hut влезе в България още през 1995 г. - сред първите чужди вериги в страната, с концепция, изпреварила времето си. Това, а и фактът, че даже в столицата в края на 90-те такъв тип заведения все още печелеха с цена, а не с качество и визия, допринесоха за трудностите в бизнеса.

През 2011 г. Pizza Hut затвори обектите си в столицата, спря доставките и се изтегли напълно от пазара.

Няколко години след това се заговори за завръщане на бранда у нас, но това така и не се случи. През това време Domino"s влезе у нас и достигна голям пазарен дял.

Историята на веригата

Pizza Hut е основана през 1958 г. от братята Дан и Франк Карни в Уичита, Канзас.

През 1977 г. PepsiCo придобива веригата, а след като добавя Taco Bell и KFC към портфолиото си, отделя ресторантския си бизнес в самостоятелна компания през 1997 г. - Tricon Global Restaurants, преименувана на Yum! Brands през 2002 г.