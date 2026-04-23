Френският производител на автомобили Peugeot представи необичаен модел електрически автомобил - с квадратен волан. Воланът, наречен Hypersquare при модела Polygon, използва технология за управление "steer by wire", която елиминира механичната връзка между водача и колелата. Това означава, че вместо класически кормилен вал, сензори на волана изпращат сигнали към кормилния механизъм, който след това завърта колелата.

Този волан, който наподобява игрална конзола, ще бъде монтиран в автомобила от 2026 г. - Hypersquare не е просто нова форма на волана - това е новата ергономичност на Peugeot и системата Cockpit и напълно електронна система за управление на превозното средство.

Управлението е изцяло електронно. Няма физическа връзка между волана и колелата и следователно няма класически кормилен вал. Това е авангардна технология, потвърдена в аерокосмическата индустрия, която предлага пъргавина и удоволствие от шофирането, каквито никога досега - се казва на уебсайта на компанията.

Висока прецизност в реакцията

Компанията заявява, че Hypersquare превръща шофирането в естествено, интуитивно движение, позволявайки лесен контрол във всички ситуации. При ниски скорости Hypersquare позволява бързи и лесни движения без движение на ръцете или многократни завъртания, с максимално завъртане от 170 градуса. Той осигурява висока прецизност дори при по-високи скорости, като същевременно филтрира нежеланите вибрации.

Ключовите контроли са достъпни на върха на пръстите, което позволява на ръцете ви да останат на волана през цялото време.

Интериорът

Интериорът на автомобила е изпълнен с анимирани микро-LED ленти, които се простират отпред до задната част. Индикатор за зареждане е вграден в C-колона на автомобила (задна странична опора на каросерията) и позволява на собствениците да проверяват състоянието на батерията отвън.

На предното стъкло водачите могат да видят микро-LED проекция, която показва всичко - от скорост до околни анимации. Различните режими на шофиране, Cruise, Fun и Hyper, напълно трансформират осветлението и визуалните ефекти. Както отвътре, така и отвън.

Преработената напречна греда създава повече пространство и комфорт за пътника. Интериорът на Polygon е изработен от рециклирани материали и стари седалки на Peugeot. Боята съдържа компоненти, получени от изхвърлени гуми. Седалките са отпечатани на 3D принтер от рециклирана пластмаса. Концепцията е проектирана за устойчива, кръгова икономика.