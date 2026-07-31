Започна изграждането на подводен оптичен кабел по дъното на Каспийско море, който ще свърже Азербайджан и Казахстан. Проектът е част от развитието на т. нар. Среден коридор - транспортна и цифрова връзка между Централна Азия и Европа, която цели да разшири алтернативните маршрути за пренос на данни и товари.

Кабелът ще свърже Баку и казахстанския град Актау. Според Министерството на изкуствения интелект и цифровото развитие на Казахстан, ако метеорологичните условия останат благоприятни, полагането му ще приключи в рамките на 15-20 дни.

Подготвителните дейности по проекта бяха завършени през 2025 г. Те включват морски проучвания и избор на трасе, което избягва военни зони и райони с интензивно корабоплаване.

Произведено в Китай

Бронираният кабел е произведен и тестван в Китай, след което е доставен през пристанище Курик до Баку. Оттам специализиран кораб с водоизместимост над 20 000 тона вече е поел към Актау, за да положи линията по морското дъно. На борда работят 70 души, включително специалисти от националния телекомуникационен оператор Kazakhtelecom.

След приключване на полагането предстоят тестове и технологични дейности, като пълното въвеждане в експлоатация е планирано до края на 2026 г.

Новата връзка трябва да увеличи капацитета и надеждността на цифровия обмен между Централна Азия и Кавказ, както и да създаде още един независим маршрут за международен интернет трафик между Азия и Европа.