Полша даде старт на проект за €2,35 милиарда, който има амбицията да промени логистичната карта на Балтийско море. Новото външно пристанище в Швиноуйшче ще бъде изградено върху 186 хa нова суша, отвоювана от морето. Съоръжението ще разполага с дълбоководен контейнерен терминал с капацитет за обработка на до 2 милиона TEU (стандартни 20-футови контейнера) годишно.

Проектът Przylądek Pomerania официално навлезе във фазата на строителство с началото на изграждането на временен технически път, който ще осигури достъп на тежката техника до бъдещия терминал. Това е първият етап от най-голямата пристанищна инвестиция в историята на Полша.

По думите на министъра на инфраструктурата Дариуш Климчак проектът има не само икономическо, но и стратегическо значение. Освен че трябва да увеличи конкурентоспособността на полските пристанища, той ще разшири възможностите на страната за обслужване на международни товарни потоци и ще бъде подготвен за двойно предназначение - гражданско и военно.

Източник: przyladekpomerania.pl

Новото външно пристанище ще бъде изградено източно от LNG терминала в Швиноуйшче върху изкуствено разширена територия в Померанския залив. Освен създаването на 186 ха нова суша проектът предвижда изграждането на близо 3 км кейове, пристанищен басейн и подходен канал с дълбочина 17 м, което ще позволи приемането на най-големите океански контейнеровози, които оперират в Балтийско море.

Основният елемент на инвестицията - дълбоководен контейнерен терминал, ще разполага с кей с дължина 1,3 километра и капацитет за обработка на до 2 милиона TEU годишно. Съоръжението ще може да обслужва едновременно 3 контейнеровоза, включително 2 с дължина до 400 м.

Новият терминал е част от стратегията на Полша да се превърне в ключов логистичен център за Централна Европа. Очаква се той да обслужва не само полския пазар, но и товарите за Германия, Чехия, Словакия, Австрия и Унгария, като предложи директен достъп на най-големите контейнерни кораби до региона.

Източник: przyladekpomerania.pl

Проектът включва още изграждането на нова железопътна и пътна инфраструктура, която да свърже терминала с европейските транспортни коридори. Предвидени са и технологии за претоварване с нулеви емисии, както и система за електрозахранване на корабите от брега с цел намаляване на вредните емисии и шума.

Първият строителен договор е на стойност 27,5 милиона полски злоти (около €6,5 милиона) и е за изграждането на временния технически път, който трябва да бъде завършен в рамките на 10 месеца.

Следващият ключов етап е изборът на изпълнител за изграждането на 186-те ха нова суша, планиран за третото тримесечие на 2027 г. Ако проектът бъде реализиран по график, новият контейнерен терминал трябва да заработи през 2029-2030 г. и да се превърне в един от най-големите на Балтийско море.