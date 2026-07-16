Хърватската инфраструктурна компания HŽ Infrastruktura отвори офертите в обществена поръчка за техническо съдействие по подготовката и изпълнението на договор по т.нар. Алианс модел за проектиране и строителство на новата равнинна железопътна линия Загреб - Риека.

Поръчката обхваща участъците Карловац - Скрадник и Скрадник - Красица - Тияни и бележи първата стъпка към реализацията на проект на стойност около 3 млрд. евро.

Постъпили са две оферти. Финландската Vision Oy предлага 1,02 млн. евро без ДДС, а хърватски консорциум с водещ партньор KPMG Croatia, заедно с Projekt jednako razvoj и адвокатската кантора Kallay & Partneri, е поискал 692 500 евро без ДДС.

Според Večernji list двете оферти сега подлежат на оценка, преди да бъде избран изпълнител. Прогнозната стойност на самата поръчка за техническо съдействие е 1,5 млн. евро без ДДС, а договорът ще важи пет години (60 месеца) от подписването си.

Най-дългият тунел в Хърватия

Готовата линия ще бъде дълга около 175 км - с 56 км по-къса от съществуващото трасе - и ще бъде двуколовозна и електрифицирана, с пет нови гари и една спирка. Пътническите влакове ще се движат с до 160 км/ч, а товарните - с до 120 км/ч.

Трасето минава през сложен терен, което налага изграждането на над 30 тунела и виадукта, сред които и бъдещият най-дълъг тунел в страната - 14-километров пробив под масива Велика Капела. За сравнение, двата най-дълги пътни тунела в Хърватия - "Свети Рок" и "Мала Капела", имат обща дължина от около 12 км.

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Проектът вече получи "зелена светлина" от Министерството на опазването на околната среда и зеления преход, а за участъците Карловац - Скрадник и Скрадник - Красица - Тияни в момента се изготвят идейни проекти. До края на 2026 г. се очаква да бъдат оформени документите за строителните разрешителни.

Част от три европейски коридора

Линията е част от три трансевропейски транспортни коридора - Средиземноморския, Балтийско-Адриатическия и коридора Западни Балкани - Източно Средиземноморие, свързвайки пристанище Риека с Унгария и останалата част от Централна Европа.

От HŽ Infrastruktura подчертават, че новата линия е ключова, за да могат по-голям дял от товарите, пристигащи в новия терминал Rijeka Gateway, да поемат по релсов път на север, вместо с камиони. Линията ще позволи движение на влакове с дължина до 750 метра и ще увеличи значително капацитета и безопасността на превозите, а според компанията може да отвори път и за бъдещо разширение на пристанището към Омишал на остров Крък - стъпка, която би превърнала Риека във водещото пристанище в Северния Адриатик.

Проектът се очаква да донесе и полза за туризма в региона. Според авторите му по-добрата железопътна свързаност ще реши дългогодишни инфраструктурни проблеми и ще подобри интеграцията на региона с основните европейски пазари, от които идват туристи, като превърне Риека в ключов транспортен възел и повиши конкурентоспособността на хърватския туристически и пристанищен сектор.

Как ще бъде реализиран проектът

Избраният консултант ще изготви стратегия за възлагане на строителните договори, ще предложи оптимална процедура в два етапа и документация за поръчката, ще участва в преговорите с кандидатите - включително по разходите и целевата стойност, и ще изготви окончателния договор и техническите изисквания.

Той ще консултира и по време на строителството, както и при евентуални одитни или съдебни производства.

Стойността на самите строителни работи, източниците на финансиране и крайният срок за завършване ще бъдат определени финално едва след разработването на идейния проект и анализ на пазарните цени към момента на търга за строителството.