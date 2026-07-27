Кризата в Ормузкия проток отново постави на дневен ред сигурността на доставките на газ за Европа. В тази обстановка расте значението на LNG терминала на остров Крък, който работи без прекъсвания и постепенно увеличава капацитета си, пише SEE Biz.

Директорът на терминала Иван Фугаш заяви в телевизионно интервю, че тази година не очаква проблеми с доставките, докато догодина е планирано увеличение на капацитета.

По думите му всички предварително заявени танкери пристигат по график в Омишал и се разтоварват без забавяне.

Той отбеляза, че Европа е донякъде по-слабо засегната защото преди кризата едва 10-12% от доставките са били от Катар, но пък заради по-малките количества LNG, стигащи до клиентите, цените глобално растат.

Ключово съоръжение

Терминалът на Крък е сред стълбовете на енергийната диверсификация в региона на Инициативата на трите морета, обхващаща държавите от Балтика до Адриатика и Черно море, за които през последните години той стана алтернатива на руския газ.

През него преминават около 70% от количествата синьо гориво, влизащи в хърватската газопреносна система, а с изграждането на междусистемни връзки към Словения и Унгария по-голяма част от вноса ще може да се пренасочва и към съседните пазари, включително Босна и Херцеговина.

От началото на работата на терминала на него са акостирали 108 кораба с втечнен газ, като най-голяма част от товарите идват от САЩ.

ЕС и Хърватия настояват и за по-високо запълване на подземните газохранилища, а част от газа, предназначен за тях, също ще преминава през терминала, каза Фугаш.

Разширяване на капацитета

Проектът за увеличение на капацитета зависи и от държавния оператор Plinacro, който трябва да изгради около 250 км нови газопроводи. LNG Hrvatska е приключила своята част от работата в края на миналата година, а сега се чака довършването на последните два газопровода.

След тестовете и получаването на разрешителни компанията очаква през второто тримесечие на догодина да пусне на пазара допълнителни около 1 млрд. куб. м газ, с което предлаганият обем ще достигне 4,3-4,5 млрд. куб. м годишно.

Разликата до пълния капацитет от 6,1 млрд. куб. м се пази като стратегически резерв, тъй като терминалът е обявен за критична инфраструктура и трябва да гарантира доставки при извънредна ситуация, обясни Фугаш.

Понастоящем терминалът предлага 3,5 млрд. куб. м годишно и капацитетът е изцяло запазен до 1 октомври 2037 г.