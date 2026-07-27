Кризата в Ормузкия проток отново постави на дневен ред сигурността на доставките на газ за Европа. В тази обстановка расте значението на LNG терминала на остров Крък, който работи без прекъсвания и постепенно увеличава капацитета си, пише SEE Biz.
Директорът на терминала Иван Фугаш заяви в телевизионно интервю, че тази година не очаква проблеми с доставките, докато догодина е планирано увеличение на капацитета.
По думите му всички предварително заявени танкери пристигат по график в Омишал и се разтоварват без забавяне.
Той отбеляза, че Европа е донякъде по-слабо засегната защото преди кризата едва 10-12% от доставките са били от Катар, но пък заради по-малките количества LNG, стигащи до клиентите, цените глобално растат.
Словения ще започне внос на втечнен природен газ през хърватския терминал на остров Крък
От началото на октомври
Ключово съоръжение
Терминалът на Крък е сред стълбовете на енергийната диверсификация в региона на Инициативата на трите морета, обхващаща държавите от Балтика до Адриатика и Черно море, за които през последните години той стана алтернатива на руския газ.
През него преминават около 70% от количествата синьо гориво, влизащи в хърватската газопреносна система, а с изграждането на междусистемни връзки към Словения и Унгария по-голяма част от вноса ще може да се пренасочва и към съседните пазари, включително Босна и Херцеговина.
От началото на работата на терминала на него са акостирали 108 кораба с втечнен газ, като най-голяма част от товарите идват от САЩ.
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Той включва 14-километров тунел и още огромно количество сложна инфраструктура
ЕС и Хърватия настояват и за по-високо запълване на подземните газохранилища, а част от газа, предназначен за тях, също ще преминава през терминала, каза Фугаш.
Разширяване на капацитета
Проектът за увеличение на капацитета зависи и от държавния оператор Plinacro, който трябва да изгради около 250 км нови газопроводи. LNG Hrvatska е приключила своята част от работата в края на миналата година, а сега се чака довършването на последните два газопровода.
След тестовете и получаването на разрешителни компанията очаква през второто тримесечие на догодина да пусне на пазара допълнителни около 1 млрд. куб. м газ, с което предлаганият обем ще достигне 4,3-4,5 млрд. куб. м годишно.
Разликата до пълния капацитет от 6,1 млрд. куб. м се пази като стратегически резерв, тъй като терминалът е обявен за критична инфраструктура и трябва да гарантира доставки при извънредна ситуация, обясни Фугаш.
Понастоящем терминалът предлага 3,5 млрд. куб. м годишно и капацитетът е изцяло запазен до 1 октомври 2037 г.