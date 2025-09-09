Robinhood Markets, платформата, създадена с визията да направи инвестициите достъпни за всекиго, ще стане част от престижния индекс S&P 500 от 22 септември. Новината бе потвърдена от S&P Dow Jones Indices и отразена от водещи международни медии, а в България за нея съобщи първо агенция БТА.

Ръководена от родения в България Влад Тенев, компанията бележи пореден ключов етап от развитието си. Присъединяването към индекса я нарежда редом до гиганти като Goldman Sachs, Morgan Stanley и Charles Schwab, и е признание за утвърденото ѝ място в глобалния финансов сектор.

Инвеститорите посрещнаха новината с ентусиазъм — още в първия ден след съобщението (понеделник) акциите на Robinhood скочиха с 15,83% и достигнаха 117,28 долара. От началото на годината книжата са поскъпнали с близо 300%, подкрепени от силни тримесечни резултати и растящ интерес към търговията с криптовалути и опции.

От меме акция до институционално признание

Доскоро възприемана като типична "меме акция", Robinhood вече се разглежда като зрял пазарен играч. Анализатори отбелязват, че включването в S&P 500 ще увеличи ликвидността и доверието към компанията. Очаква се значителен приток на капитал от ETF фондове, които по правило включват всички компании от индекса в портфейлите си.

Компанията продължава да отчита впечатляващи финансови показатели. Пазарната ѝ капитализация вече надхвърля 100 милиарда долара, а приходите от търговия през второто тримесечие са нараснали с 65% спрямо същия период на миналата година. Допълнително ускорение дава и секторът на дигиталните активи - само през юли обемът на криптосделките е скочил трикратно на годишна база, което подчертава ролята на Robinhood като активен играч в новите финансови пазари.

Историята на Влад Тенев

Влад Тенев е роден в Хасково и емигрира със семейството си в САЩ като дете. Завършва Станфордския университет, където се среща с бъдещия си съдружник Байджу Бхат. Двамата съосновават Robinhood с идеята да демократизират инвестициите за малките участници на пазара.

Днес Тенев е главен изпълнителен директор и лице на компанията — символ не само на успеха в Силициевата долина, но и на трансформацията на глобалния финансов сектор.

