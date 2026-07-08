Технологичният гигант GlobalFoundries (GF) и нидерландският стартъп Qualinx обявиха реализирането на първия изцяло европейски производствен процес "от край до край" за важни за сигурността чипове, пише Industry Info.
Демонстрацията е осъществена в производственото съоръжение на GF в Дрезден с технологията FDX на компанията и показва, че чипове за авиокосмическата и отбранителната индустрия и критичната инфраструктура могат да бъдат проектирани, произведени и доставени изцяло в Европа.
Qualinx участва в проекта като първи клиент със своя GNSS SoC модул QLX3xx - чип за сигурно позициониране, навигация и синхронизация (PNT), предназначен за устойчиви мрежи за синхронизация и енергийно ефективни GNSS приемници.
Чипът е произведен по процеса FDX (fully depleted silicon-on-insulator) на GF, за който се смята, че е 12-нанометров.
Съоръжението на GF в Дрезден е съфинансирано по European Chips Act и работи по изграждането на напълно суверен европейски производствен процес - от приемането на проекта и изработването на маските до производството на пластините, всичко в рамките на ЕС.
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Никакви чувствителни данни за проектите или физически материали не напускат Европа, с което се изпълняват стриктните регулаторни изисквания на европейските правителства, отбранителните агенции, системните интегратори и операторите на критична инфраструктура.
Геополитически контекст
Инициативата адресира по-широка стратегическа уязвимост. European Chips Act, стартиран през февруари 2022 г., цели да удвои дела на Европа в глобалното производство на усъвършенствани чипове от 10% на 20% до 2030 г., с около 30 милиарда долара държавна помощ и пряко финансиране от ЕС.
Без подобна инвестиция прогнозите сочеха, че делът на Европа може да падне до едва 4%.
Използваният 12-нанометров процес не е технологичен връх - TSMC приема и изпълнява поръчки на 2 нанометра. Анализатори обаче отбелязват, че европейското търсене на чипове идва предимно от автомобилния и индустриалния сектор, които разчитат на 28/22-нанометрова технология, а не на най-модерния силиций - затова партньорството е по-стратегически значимо, отколкото би подсказало сравнение само на технологичните параметри.
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Проектът се вписва и в по-широкия стремеж на европейските лидери към технологична независимост - френският президент Еманюел Макрон говори за намаляване на риска спрямо всички големи сили, а германският канцлер Фридрих Мерц настоява за по-голяма независимост от САЩ.
Производството на чипове се превръща в ключов стълб на тази политика заедно с енергетиката и отбраната.
Разширяване на модела до 2027 г.
За GlobalFoundries проектът с Qualinx е първата стъпка към напълно автоматизиран доверен европейски производствен процес, който компанията планира да изгради в Дрезден до края на 2026 г.
От 2027 г. клиенти от авиокосмическата и отбранителната индустрия, както и оператори на критична инфраструктура, ще могат да ползват процеса чрез редовните договорености с леярната, включително интеграция с европейски партньори за интелектуална собственост, доставчици на маски и OSAT услуги.
GF вече преговаря с редица европейски производители от авиокосмическия и отбранителния сектор за пренасяне на нови поколения продукти върху суверенния модел. Компанията работи и по съвместен проект с Deutsche Telekom, за да гарантира, че производствените данни се обработват и съхраняват изцяло в европейски мрежи и центрове за данни.
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Тук важен момент е, че самата GlobalFoundries е американска компания. Това поставя въпроса доколко "суверен" е реално процесът. Въпреки това моделът, при който всички производствени стъпки остават физически и юридически в границите на ЕС, вече се утвърждава като еталон за европейското производство на чипове.