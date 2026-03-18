Към края на 2025 г. цените на къщите в комплекси в рамките на София и околностите са скочили с над 80% спрямо началото на 2021 г., докато в същото време самите разходи за строителство са се увеличили с 66%. Това показва доклад на консултантската компания Colliers.

Към второто полугодие на миналата година в района на столицата има над 2000 такива къщи, разпределени в 131 жилищни проекта. Повечето от тях се намират по южната дъга на Околовръстния път и в близки села. В процес на строителство са още 1440 къщи в 93 проекта, като половината от новите домове са концентрирани в десетте най-големи от тях.

В същото време "недостатъчната инфраструктура в северните квартали ограничава развитието в тези райони", отбелязват авторите на доклада.

Макар търсенето да е под пика от 2021-а, все пак говорим за между 1100 и 1300 сделки през последните години - в комплекси и извън тях.

Самостоятелните къщи са най-търсени, като типичните параметри са 380 квадрата РЗП, 4 спални, 3 бани, двор от 810 квадрата, паркоместа за три автомобила и цена около 820 000 евро с ДДС и паркомясто. Следващи по популярност са т.нар редови къщи - типичната е 260 квадрата с три спални, между 2 и 3 бани, 160 квадрата двор и паркоместа за два автомобила при цена от 550 000 евро с ДДС и паркомясто.

Купуват се и къщи близнаци, като те са по средата като параметри - 330 квадрата площ, 3 бани, 300 квадрата двор, паркоместа за два автомобила и цена от 720 000 евро с ДДС и паркомясто.

Както отбелязват от Colliers, голяма част от сделките са със собствени средства. Тенденцията е инвеститорите да търсят райони с по-евтина цена, но все пак нивото на достъпност спада спрямо 2021 г.