Глобалните финансови пазари навлизат в период на нарастваща несигурност, в който комбинацията от геополитически конфликти, рязко поскъпване на енергията и високи оценки на активите започва да поставя под въпрос устойчивостта на борсовото рали от последните години. След дълъг период на силен растеж, подкрепен от технологичния сектор и инвестициите в изкуствен интелект, все повече анализатори предупреждават, че балансът между риск и доходност постепенно се променя.

Последните сигнали от Wall Street подсказват именно такъв преходен момент. Нарастващото напрежение в Близкия изток, скокът в цените на петрола и перспективата за по-продължителен период на високи лихви започват да променят настроенията на инвеститорите. В този контекст стратегиите на Goldman Sachs предупреждават, че рискът от по-дълбока корекция на глобалните фондови пазари се увеличава, особено ако енергийният шок се окаже по-продължителен от очакваното.

Предупреждението на Goldman Sachs идва в момент, когато комбинацията от геополитически риск, високи енергийни цени и скъпи оценки на акциите започва да поставя под въпрос стабилността на глобалния борсов цикъл.

Финансовите пазари рядко преминават от оптимизъм към паника внезапно. По-често този процес започва постепенно, когато няколко на пръв поглед отделни риска започнат да се събират в един и същ момент. Именно такъв момент се очертава в момента за глобалните акции. Според анализ на Goldman Sachs вероятността текущата корекция на американските пазари да се задълбочи нараства, особено ако цените на петрола останат високи за по-дълъг период.

S&P 500 в момента се търгува приблизително 5% под последния си исторически връх, което на пръв поглед изглежда като умерена корекция. Но според стратезите на Goldman Sachs това може да бъде само началото на по-дълбоко движение. В сценарий на умерен икономически шок индексът може да спадне до 6300 пункта, което предполага значително по-ниски оценки на компаниите и свиване на коефициента цена/печалба до около 19 пъти.

При по-сериозен енергиен шок - подобен на тези при исторически прекъсвания на доставките на петрол - банката вижда риск индексът да падне до около 5400 пункта. Това би означавало приблизително 19% спад от текущите нива и над 23% спад спрямо последния връх, което вече отговаря на класическата дефиниция за мечи пазар.

Причината за този риск е проста, но мощна: енергията остава фундаментален двигател на икономиката. През последните месеци цените на петрола се покачиха рязко, като в момента се движат около 99 долара за барел, след като са се увеличили с около 58% само за един месец и с почти 73% от началото на годината. В исторически план подобни скокове почти винаги водят до натиск върху икономическия растеж.

Когато енергията поскъпва, производствените разходи се увеличават, транспортът става по-скъп, а потребителите започват да харчат по-предпазливо. Този механизъм постепенно охлажда икономиката и удря най-силно така наречените циклични компании - тези, чиито приходи зависят силно от икономическия цикъл.

Именно затова Goldman Sachs започва да променя препоръките си за инвестиции. Вместо циклични компании банката започва да предпочита сектори със структурен растеж, които могат да се развиват независимо от краткосрочната икономическа динамика. Сред тях се открояват здравеопазването и секторът на материалите.

Интересното е, че банката не препоръчва пълно преминаване към защитни активи. Причината е, че част от негативните очаквания вече са започнали да се отразяват в цените на акциите. В такава среда пазарите често преминават през период на ротация между секторите, вместо през еднопосочен спад.

Един от секторите, които Goldman Sachs вижда като относително устойчиви, е киберсигурността. Геополитическото напрежение и нарастващите киберзаплахи увеличават необходимостта от защита на дигиталната инфраструктура. Компании като Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet, Zscaler и Check Point остават сред водещите играчи в тази област и могат да се възползват от дългосрочната тенденция към увеличаване на разходите за киберсигурност.

Друг сектор, който може да спечели от настоящата среда, е зелената енергия. Парадоксално, но по-високите цени на петрола често ускоряват инвестициите във възобновяеми източници. Според прогнозите на Goldman Sachs американските компании в соларния сектор могат да увеличат продажбите си с около 10% през 2026 г., което е значително по-високо от очаквания растеж от около 6% за компаниите в S&P 500.

В същото време банката става по-предпазлива към малките компании. Малките фирми обикновено са по-зависими от кредитирането и от вътрешното потребление, което ги прави по-уязвими при забавяне на икономиката. Затова Goldman Sachs предпочита по-качествени компании със стабилни баланси и устойчиви печалби.

Петрол над $100: Историческа реакция на фондовите пазари

Период Контекст на цената на петрола Представяне на S&P 500 Пазарен резултат Макроикономически фактор 2007-2008 Петролът се покачва от $70 до $147 за барел −57% от връх до дъно Мечи пазар по време на глобалната финансова криза Кредитен колапс и енергиен шок 2011-2014 Петролът се задържа между $100 и $110 +65% за периода Продължаващ бичи пазар Силен глобален растеж и количествени улеснения 2022 енергиен шок Петролът достига $123 за барел −25% за годината Мечи пазар на акциите Скок на инфлацията и агресивно повишаване на лихвите 2026 (текущ рисков сценарий) Петролът над $100 след ръст от 70% от началото на годината −5% от последния връх Фаза на корекция Геополитически конфликт и енергиен шок

Всичко това се случва на фона на пазар, който остава сравнително скъп в исторически план. След години на силен ръст, подкрепен от технологичния сектор и бумa на изкуствения интелект, оценките на много американски компании остават високи. Това прави пазара по-чувствителен към всякакви макроикономически сътресения.

Парадоксът на настоящата ситуация е, че същата технология, която поддържа оптимизма - инвестициите в изкуствен интелект - може да се окаже и фактор, който задържа оценките на акциите високи дори при забавяне на икономиката. Именно затова Goldman Sachs все още поддържа цел за S&P 500 от 7600 пункта до края на годината, въпреки краткосрочните рискове.

Историята на пазарите показва, че мечите пазари рядко започват с един-единствен фактор. Те обикновено се появяват, когато няколко риска започнат да действат едновременно - геополитика, инфлация, енергийни шокове и високи оценки на активите. Днешната среда започва да напомня именно на такъв момент, в който балансът между растеж и риск постепенно се измества.

А когато този баланс се промени, дори най-силните пазари могат бързо да загубят инерцията си.

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.