В рамките на Годишните награди на Българска фондова борса АД Централна Кооперативна Банка (ЦКБ) бе класирана на престижното трето място в категорията "Инвестиционен посредник с най-висок оборот на пазарите на БФБ през 2025 година". По време на събитието БФБ отличи инвестиционните посредници и публичните компании, постигнали най-високи резултати и устойчиво представяне през изминалата година.

Наградата на Централна Кооперативна Банка бе получена от Светослав Патронев, дилър "Финансови пазари" в ЦКБ АД, клон "Централно управление". Отличието е поредното признание от страна на Българска фондова борса за инвестиционната дейност на банката, която последователно прилага отговорен и дългосрочно ориентиран подход при управлението на средствата на своите клиенти.

Източник: Централна кооперативна банка

Сред официалните гости на 25-ата церемония по връчването на Годишните награди на БФБ бяха заместник-министърът на финансите Методи Методиев, председателят на КФН Васил Големански и изпълнителният директор на фондовата борса доц. д-р Маню Моравенов, които поздравиха отличените инвестиционни посредници.

Полученото отличие затвърждава позициите на ЦКБ като надежден и активен участник на капиталовия пазар в България и подчертава ангажимента ѝ към развитие на инвестиционните услуги, прозрачност и устойчив растеж в интерес на инвеститорите и финансовата система като цяло.