В продължение на десетилетия класическият портфейл от 60% акции и 40% облигации се смяташе за "златен стандарт". Инвеститорите можеха да разчитат, че облигациите ще се покачват в моменти на пазарен стрес и ще омекотяват ударите от падащи акции.

Но реалността след 2020 г. показа друго - инфлацията остана упорито висока, лихвите се изстреляха до нива, невиждани от началото на века, а корелацията между акциите и облигациите все по-често се оказва положителна. Точно върху тази промяна акцентира BlackRock в есенния си пазарен обзор, като предупреждава, че традиционният модел вече не носи същата защита и е време за ново мислене в диверсификацията.

Източник: iStock

Според Гарги Чаудхури, главен инвестиционен и портфолио стратег за Америка в BlackRock, класическата негативна връзка между акциите и облигациите "вече не е надеждна". Причината е проста: инфлацията. Тя подкопава не само покупателната способност на доходите, но и стабилността на самите държавни ценни книжа.

С нарастващите бюджетни дефицити инвеститорите изискват все по-висока доходност по дългосрочния дълг, което води до спад в цените на облигациите. В резултат портфейлите се оказват изложени на волатилност едновременно от двете страни - и акциите, и облигациите се движат надолу в синхрон при макрошок.

Черно-белият пример се видя още през 2022-2023 г., когато S&P 500 и индексът на облигациите iShares AGG регистрираха паралелни спадове. Картината се повтаря и тази година - само във вторник S&P 500 загуби 0.7%, Dow падна с 0.5%, Nasdaq - с 0.8%, докато AGG отписа 0.3%. В същия ден обаче златото се изстреля нагоре с 2.4%, достигайки 34.6% ръст от началото на 2025 г. Това е ясен сигнал, че традиционният баланс вече не е достатъчен и че инвеститорите трябва да търсят по-нестандартни хеджове.

BlackRock насочва вниманието към т.нар. "корем на кривата" - облигации със срок от 3 до 7 години. Именно те предлагат комбинация от доходност и по-нисък риск от ценови загуби при покачване на лихвите. Данните го доказват: iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) носи 5.5% възвръщаемост от началото на годината, далеч пред 0.9% на iShares 20+ Year (TLT), където дългата продължителност прави цените силно чувствителни към движенията в лихвените проценти.

"Вече не става дума за продължителността като двигател на доходността, а за общия доход и генерирания кешфлоу", подчерта Чаудхури.

Към това се добавя и идеята за по-гъвкави фондове като iShares Flexible Income Active ETF (BINC), който инвестира в широк спектър от фиксирани инструменти глобално, но избягва прекомерен риск от дълга продължителност. Така инвеститорите могат да запазят доходността, без да бъдат уязвими на резки промени в лихвената политика на Фед.

Но BlackRock не спира до облигациите. Компанията ясно казва, че "светът отвъд 60/40" изисква разширен набор от активи. На първо място са суровините - златото е класическият пример, показал силата си през 2025 г. Други варианти са енергийни и селскостопански суровини, които в условия на инфлационен натиск и геополитически трусове осигуряват стабилен хедж.

Втората посока са "ликвидните алтернативи" - стратегии, които не следват пазара на акции и имат ниска корелация със S&P 500. Пример е BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMIX), който търси да реализира доходност чрез арбитраж и не зависи от общата посока на индексите. Такива инструменти са особено ценни в периоди, когато класическите хеджове губят ефективност.

Третата стъпка е международната диверсификация. Интересното е, че през 2025 г. европейските и азиатските акции изпреварват американските. Въпреки това много инвеститори остават "подинвестирани" извън САЩ, което е следствие от десетилетие на доминация на американските пазари. Но с отслабващия долар - друга тенденция, на която BlackRock обръща внимание - международните акции изглеждат особено атрактивни. За инвеститорите това е шанс да постигнат по-балансиран глобален портфейл, при това на по-добри оценки.

И тук идва важният контрапункт: дигиталните активи. Да, биткойн и етериум се посочват като възможност в условия на слабеещ долар, но BlackRock предупреждава, че волатилността им е огромна и могат да нанесат тежки удари на неподготвените. Затова криптовалутите са потенциална добавка, но не и ядро на един портфейл, търсещ стабилност.

Ако трябва да обобщим: класическият 60/40 вече не гарантира защита, защото инфлацията обърка правилата на играта. Инвеститорите, които продължават да мислят по старата схема, рискуват да бъдат изненадани от едновременни спадове при акции и облигации.

Решението, според BlackRock, е по-сложна и разклонена структура: - фиксирани доходи в средносрочния сегмент; - суровини и алтернативи като хедж; - по-широка международна експозиция; - предпазливост към крипто.

Историята показва, че "новите режими" на пазарите често изискват нови модели. Ако през 80-те инвеститорите свикнаха, че облигациите винаги печелят при кризи, то днес корелацията вече не е така надеждна. Именно затова BlackRock настоява, че успехът през следващото десетилетие ще принадлежи на онези, които мислят отвъд традицията и които умеят да изграждат портфейли не само за ръст, но и за оцеляване в по-волатилен свят.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.