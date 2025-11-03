Български строители ще участват в изграждането на един от ключовите инфраструктурни проекти в Северна Румъния, предава Romania insider. Консорциумът Danlin XXL (Румъния) - "Грома холд" (България) - Intertranscom Impex (Румъния) - "Европейски пътища" (България) спечели търга за изграждането на първия 27-километров участък от магистрала A8 Търгу Неамц - Яш - Унгени, на стойност 4,76 милиарда леи (около 936 млн. евро).

Договорът може да бъде подписан до десет дни, ако не бъдат подадени жалби, съобщи румънският министър на транспорта Чиприан Шербан. По думите му проектът ще даде приоритет на изграждането на 5,5-километров участък, който трябва да бъде готов в рамките на 12 месеца и ще осигури връзка между Моцка (DN2/Секция III на Union Highway - A8) и магистралата A7 "Молдова".

Строителството на цялата магистрала ще продължи общо 46 месеца - 10 за проектиране и 36 за реалните дейности. Проектът е технически сложен: включва 36 моста и виадукта с обща дължина 8,5 км, 4 тунела с дължина 1,7 км и 3 пътни възела.

Магистралата A8, известна още като "Автомагистралата на обединението", е стратегическа връзка между западната и източната част на Румъния и ще свърже Яш с границата на Молдова при Унгени.

Само през 2024 г. северната ни съседка увеличи автомагистралната си мрежа със 140 км, достигайки 1 137 км. Делът на магистралите в националната пътна система вече е 6,3%, а проектът A8 е сред най-големите в транспортната програма на страната за следващите години.

Основана през 2008 г. като "Пътища Пловдив", компанията приема името "Европейски пътища" през 2018 г. и оттогава участва в редица обществени поръчки в Пловдив - за ремонти на улици, паркове и изграждане на пътен възел "Скобелева майка". Последният спечелен конкурс под тепетата е този за превръщането на част от ул. "Иван Взов" в пешходна.

Извън Пловдив фирмата е свързвана и с разследването на прокурор Ивайло Занев за изчезнали средства от строителството на АМ "Хемус", където тя и "Етерна кънстръкшън" са получили над 155 млн. лв. за лотове 5 и 6. Според прокуратурата 55 млн. лв. от тези средства са били изтеглени в брой. Собственик на "Европейски пътища" е Анка Савева, майка на Христо Савев - собственик на "Грома холд" (другата българска компания в обединението) и един от обвиняемите в обвинителния акт на Занев.

Според последно публикуваните в Търговския регистър отчети приходите за 2024 г. на "Европейски пътища" са 223,5 млн. лв., а нетната печалба - 6,5 млн. лв. Приходите на "Грома Холд" са 98,4 млн. лв., а печалбата 4.2 млн.