Румънският инистър на финансите Александру Назаре подписа договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за заем от 500 млн. евро, който ще финансира изграждането на автомагистрала A1 "Сибиу-Питещ" - ключов проект от национално и европейско значение и първият път, който ще пресече Карпатите.

С дължина 122 км трасето ще преминава през пет участъка и ще бъде част от основната трансевропейска транспортна мрежа TEN-T. Магистралата ще намали времето за пътуване, ще подобри безопасността и ще свърже по-ефективно регионите на Румъния с европейските транспортни коридори.

"Това споразумение е доказателство за нашата решимост да развиваме регионите и да засилим конкурентоспособността на страната. Проектът ще привлече инвестиции, ще създаде нови работни места и ще направи пътуванията по-бързи и по-безопасни", заяви министър Назаре.

Общата стойност на автомагистралата е около 5,5 млрд. евро, като средствата идват от европейски фондове, държавния бюджет и кредити от ЕИБ. Според оценките на банката, с включен ДДС стойността достига 6,7 млрд. евро.

"Това е инвестиция в хората, безопасността и възможностите - проект, който свързва общности и създава устойчив просперитет", коментира Йоанис Цакирис, вицепрезидент на ЕИБ.

Очаква се втори заем от още 500 млн. евро да бъде подписан през първата половина на 2026 г. Строителството започна през март 2020 г. и трябва да приключи до края на 2028 г., под ръководството на Министерството на транспорта и Националната компания за управление на пътната инфраструктура.

Кредитът ще може да се усвоява в рамките на три години и да се погасява за срок до 27 години. Средствата ще се използват за покриване на част от бюджетния дефицит и за рефинансиране на публичния дълг.