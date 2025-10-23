Цените на жилищата в Румъния продължават да изненадват с устойчивия си ръст. Нещо повече, в някои градове те буквално са се удвоили само за 6 години. Според анализ на Storia и OLX Imobiliare, базиран на публикувани обяви за продажба в периода септември 2019-септември 2025, най-силно поскъпване има в Брашов и Сибиу, където средните цени са се увеличили с над 103%.

Периодът 2019-2025 г. всъщност бележи етап на сериозни икономически сътресения като пандемия, висока инфлация и скок на лихвите, припомнят експертите. Въпреки това жилищният пазар в Румъния не просто запазва стабилност, а отбелязва рекорди.

Средната цена на квадратен метър в 10-те най-големи града се е повишила със 73% (от 1232 евро през 2019-а до 2131 евро през септември 2025 година). Само за сравнение, кумулативната инфлация за същия период е 48%, а средната нетна заплата е нараснала със 75%.

Между септември 2019 г. и септември 2022 г. именно Брашов оглавява класацията с 52% поскъпване - от 1083 на 1650 евро за кв. м. Следват Клуж-Напока, Сибиу и Арад, всички с над 45% ръст.

"Въвеждането на дистанционната работа през 2020 г. промени начина, по който хората мислят за дома. Мнозина потърсиха по-просторни жилища или къщи с двор в периферията", коментира Моника Дудау, маркетинг директор на OLX Group Европа. Дори столицата Букурещ отбелязва 30% ръст за периода, въпреки ограниченията и несигурността по време на пандемията.

След 2022 г. пазарът отново преживя ръст. Между септември 2022-ра и септември 2025 г. Констанца и Сибиу изпреварват останалите с ръст съответно от 43% и 40%. Морският град вече е втори по цена в страната - 2257 евро на кв. м, след Клуж-Напока (3175 евро) и пред Брашов и Букурещ. Интересът към тези региони се подхранва не само от инвестиции в туризма, но и от преместване на жители, търсещи по-зелена и спокойна среда. В същото време Националната банка на Румъния задържа лихвите по ипотеките високи. Индексът IRCC се движи около 6%, след като през 2022 г. беше под 2%, но дори това не е пречка пред ентусиазма на купувачите.

Източник: iStock Град Сибиу

За целия анализиран период между 2019 и 2025 г. цените в Брашов и Сибиу са скочили с над 100%, в Клуж-Напока - с 93%, а в Орадя - с 88%. Дори по-малки градове като Крайова и Арад отчитат над 80% ръст. Най-бавно поскъпва Тимишоара - с 53%, до 1891 евро за квадрат. В Букурещ средната цена достига 2017 евро на кв. м, което представлява 70% ръст за 6 години.

И нещо любопитно - в регионален контекст столицата Букурещ все още е значително по-евтина в сравнение с централноевропейските водещи градове. В процентно изражение обаче Румъния изпреварва почти всички свои съседи. Докато във Виена ръстът е 32%, в Букурещ и Брашов той достига 70-100% за същия период.

Експерти предупреждават, че ако тенденцията се запази, цените в Брашов и Сибиу могат скоро да настигнат Букурещ. А румънската столица да се доближи до ценовите нива на Будапеща.