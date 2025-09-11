Северна Македония отвори за движение втори участък от планираната магистрала Кичево-Охрид, която се оценява на общо 600 милиона евро, предават местните медии, цитирайки изявление на властите.

След години на отлагане, вече окончателно е завършен 17-километров участък от село Климештани до Охрид. Първият 20-километров участък от магистралата беше отворен през юли, като 17 км вече са в активна употреба. Така общата активна дължина на магистралата достига до 34 км - над половината от целия маршрут, заяви в прессъобщението министърът на транспорта Александар Николоски.

Магистралата ще се свърже с маршрута Bukojchani - Kichevo, който в момента е във фазата на подбор на изпълнителя, и с участъка Bukojchani - Gostivar, който в момента е в строж. Когато проектът бъде окончателно реализиран, Скопие и Охрид ще бъдат свързани, което значително ще намали и времето за пътуване от България.

Източник: iStock by Getty Images

Магистрала трябва да бъде завършена изцяло до края на 2028 г. или началото на 2029-а година.

През април 2024 г. Северна Македония удължи крайния срок за изграждането на магистралата, извършвано китайската корпорация Sinohydro, с три години, премествайки датата на завършване до края на 2026 г., поради "значителни забавяния в проекта".

Първоначалният срок беше определил завършването за края на 2023-а година.

Sinohydro стартира изграждането на магистрала Кичево-Охрид през 2014-а. Проектът първоначално беше оценен на 375 милиона евро, но поради много закъснения цената набъбна до внушителните над 600 милиона евро.