Българските земеделски производители настояват държавата да се намеси с по-силна подкрепа на сектора, който изпитва сериозни затруднения. Земеделците искат намаляване на рентите, защото в момента не са конкурентни на европейските пазари, заявиха за Money.bg от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

В момента средната цена за наем на един декар ниви в страната достига 60 лева, а на постоянно затревените площи е 24 лева.

В зърнопроизводството има два варианта за справяне със ситуацията - или да се започне напояване, или да се намалят разходите на стопаните, пише специализираният сайт Agri.bg, цитирайки председателят на НАЗ Илия Проданов.

"Това от наша гледна точка може да стане само чрез намаляване на рентите", заяви Проданов в началото на лятото.

Източник: "Кофас"

Високата себестойност на продукцията на българските земеделски производители е явен проблем и това ги прави неконкурентни спрямо колегите им от Европа, както и спрямо тези, които успяват да имат достъп до европейския пазар.

Какво е нужно за положителна промяна в сектора?

За да се постигне положителна промяна както за фермерите, така и за собствениците на земя, е необходимо да се направи внимателен анализ и съответно да се коригира съществуващото законодателство, без да се накланят везните в една или друга посока, смятат от бранша.

Земеделските производители, особено тези, които отглеждат зърно, от години повдигат въпроса за едногодишните договори за земята. Те са категорични, че за да могат да правят дългосрочни инвестиции, включително и в напояване, е необходимо да се промени законодателството и земеделците да могат да работят в условията на дългосрочни поземлени отношения.

"Направихме концепция за законодателните промени, които искаме в дългосрочните договори и въобще промените в Закона за арендата. В момента я съгласуваме на ниво местни сдружения на нашата асоциация, като се надявам до края на август да е обобщена, за да я дадем в готов вид на парламентарно представените партии и на Министерството на земеделието, за да може да се работи по нея", коментира Проданов.

Отпадането на едногодишните договори за земеделска земя би могло значително да подобри перспективите за дългосрочни инвестиции в селското стопанство. Дългосрочните договори предоставят стабилност и предвидимост, което е от съществено значение за земеделските производители, когато планират капиталови вложения в инфраструктура, технологии и напоителни системи.

Това би могло да повиши конкурентоспособността на българските фермери на международния пазар и да стимулира устойчивото развитие на сектора. Освен това, дългосрочните договори биха могли да насърчат по-добро управление на земята и опазване на околната среда, подчертават от Националната асоциация на зърнопроизводителите.