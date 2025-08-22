Българските земеделски производители настояват държавата да се намеси с по-силна подкрепа на сектора, който изпитва сериозни затруднения. Земеделците искат намаляване на рентите, защото в момента не са конкурентни на европейските пазари, заявиха за Money.bg от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).
В момента средната цена за наем на един декар ниви в страната достига 60 лева, а на постоянно затревените площи е 24 лева.
В зърнопроизводството има два варианта за справяне със ситуацията - или да се започне напояване, или да се намалят разходите на стопаните, пише специализираният сайт Agri.bg, цитирайки председателят на НАЗ Илия Проданов.
"Това от наша гледна точка може да стане само чрез намаляване на рентите", заяви Проданов в началото на лятото.
Високата себестойност на продукцията на българските земеделски производители е явен проблем и това ги прави неконкурентни спрямо колегите им от Европа, както и спрямо тези, които успяват да имат достъп до европейския пазар.
Държавата се готви да отчуждава земеделски земи тройно по-скъпо - ето защо
Всяка година тя губи по 150-200 дела заради цени, останали в 1998 г.
Какво е нужно за положителна промяна в сектора?
За да се постигне положителна промяна както за фермерите, така и за собствениците на земя, е необходимо да се направи внимателен анализ и съответно да се коригира съществуващото законодателство, без да се накланят везните в една или друга посока, смятат от бранша.
Земеделските производители, особено тези, които отглеждат зърно, от години повдигат въпроса за едногодишните договори за земята. Те са категорични, че за да могат да правят дългосрочни инвестиции, включително и в напояване, е необходимо да се промени законодателството и земеделците да могат да работят в условията на дългосрочни поземлени отношения.
"Направихме концепция за законодателните промени, които искаме в дългосрочните договори и въобще промените в Закона за арендата. В момента я съгласуваме на ниво местни сдружения на нашата асоциация, като се надявам до края на август да е обобщена, за да я дадем в готов вид на парламентарно представените партии и на Министерството на земеделието, за да може да се работи по нея", коментира Проданов.
Отпадането на едногодишните договори за земеделска земя би могло значително да подобри перспективите за дългосрочни инвестиции в селското стопанство. Дългосрочните договори предоставят стабилност и предвидимост, което е от съществено значение за земеделските производители, когато планират капиталови вложения в инфраструктура, технологии и напоителни системи.
Това би могло да повиши конкурентоспособността на българските фермери на международния пазар и да стимулира устойчивото развитие на сектора. Освен това, дългосрочните договори биха могли да насърчат по-добро управление на земята и опазване на околната среда, подчертават от Националната асоциация на зърнопроизводителите.
coco7на 22.08.2025 в 21:52:57 #4
А бе тия станаха милионери и започнаха да реват зверски за още. Я да направим едно сдружение на собствениците на земя.
Thomаs Linkeна 22.08.2025 в 21:14:05 #3
А тея наеми държавата ли ги определя, че искат държавата да ги регулира? Рентите се договарят на принципа на добрия стар пазарлък, собственика си дава земята на този, който прецени, като обикновено е този, който плаща най- много. Да им сложи държавата таван на рентите, понеже те се надцакват един друг за ниви?
valeri-rangelovна 22.08.2025 в 19:22:17 #2
Аз предлагам да внесем конкурентноспособни земеделци и нашите като не могат да плащат рента да емигрират за да се научат
nikox2на 22.08.2025 в 19:08:09 #1
Проданов ако иска може да му се даде земята и без пари.Защо не разбие цените на крайния продукт по пера.Например,колко пари отиват за заплати,колко пари за наеми,колко пари за оборудване,за ток и т.н и накрая колко печалба си слагат.Защо говори за наемите.Наема е 60лв на декар на година.Имаме 5 декара във Видин и не бяхме взимали наем орез последните 10 години.Миналия месец ни платиха 700лв наем за тези 10 години,което прави около 14лв. на декар на година.Е,колко наем иска Проданов.Да каже първо каква печалба правят.Високите цени в България идват предимно от спекулативно увеличение,високи печалби и корпоративни договорки по браншове между големите компании да се държат цените високи.В същия момент държат ниски изкупни цени и реват,че нямат печалба.Ами да ви премахнат и данъците и ДДС и направо да си правите 90% печалба на гърба на българина.