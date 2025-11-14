Nissan планира да съкрати близо 90 позиции в регионалния си офис във Франция, показват вътрешни документи и електронни писма, предава Reuters. Мярката е част от глобалния план за преструктуриране на главния изпълнителен директор Иван Еспиноса, който предвижда редукция на персонала с около 15% и значителна оптимизация на производствения капацитет.

Японският производител, който се бори с продължителни затруднения на ключови пазари, включително Европа, цели да олекоти структурата си и да ускори пътя към устойчиво възстановяване. Планът на Еспиноса включва и намаляване на глобалния производствен капацитет до 2,5 млн. автомобила, както и редуциране броя на заводите от 17 на 10.

По-голямата част от предвидените за съкращение позиции в европейския офис са в маркетинг и продажби. От общо 87 щата през октомври са били заети 64. Паралелно с това Nissan ще създаде 34 нови работни места и ще отвори допълнителни позиции за вътрешно пренасочване, което ще намали броя на реалните съкращения.

В офиса в Монтийни-льо-Бретньо работят около 570 души, а оттам се координират операциите на компанията в Европа, Африка, Близкия изток, Индия и Океания. Nissan потвърди, че е постигнато споразумение с представителите на служителите и че предстоящите промени са "необходими, за да отразят настоящата бизнес среда и специфичните предизвикателства пред компанията".

Планираните промени включват опростяване на ролите, премахване на управленски нива и повишаване на ефективността в цялата структура. Съкращенията са формализирани в споразумение от 16 октомври и ще се реализират на етапи, започвайки с доброволни напускания. Ако те не достигнат необходимия брой, принудителни мерки може да започнат през февруари.

По време на среща със служителите регионалният председател Масимилиано Месина подчерта, че офисът трябва да стане по-бърз и по-гъвкав: "Не става дума само да махнем излишното - трябва и да укрепим мускулатурата", казал той, според участник в срещата.

Служители, които се пренасочват вътрешно, ще получат бонус от 5000 евро, а тези, които потърсят работа извън компанията, ще бъдат подпомогнати от агенция за кариерно ориентиране и ще разполагат с до две години отпуск за професионално пренасочване в зависимост от възрастта.

Nissan отчете 8% спад на европейските си продажби през първата половина на финансовата година и понижи годишната си прогноза за региона до 340 хил. автомобила. Компанията обаче очаква възстановяване чрез нови модели и търговски програми.

Въпреки преструктурирането, Nissan заяви, че офисът в Монтийни ще остане ключов за бизнеса и ще продължи да инвестира в развитието на служителите. В групата на компанията в регионите Европа, Африка, Близкия изток, Индия и Океания работят близо 19 хил. души, като почти 60% са базирани в Европа.