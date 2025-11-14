Nissan планира да съкрати близо 90 позиции в регионалния си офис във Франция, показват вътрешни документи и електронни писма, предава Reuters. Мярката е част от глобалния план за преструктуриране на главния изпълнителен директор Иван Еспиноса, който предвижда редукция на персонала с около 15% и значителна оптимизация на производствения капацитет.
Японският производител, който се бори с продължителни затруднения на ключови пазари, включително Европа, цели да олекоти структурата си и да ускори пътя към устойчиво възстановяване. Планът на Еспиноса включва и намаляване на глобалния производствен капацитет до 2,5 млн. автомобила, както и редуциране броя на заводите от 17 на 10.
Nissan предприема радикални мерки за намаляване на разходите
Новият изпълнителен директор трябва да спести $1,7 милиарда до април 2027-а година
По-голямата част от предвидените за съкращение позиции в европейския офис са в маркетинг и продажби. От общо 87 щата през октомври са били заети 64. Паралелно с това Nissan ще създаде 34 нови работни места и ще отвори допълнителни позиции за вътрешно пренасочване, което ще намали броя на реалните съкращения.
В офиса в Монтийни-льо-Бретньо работят около 570 души, а оттам се координират операциите на компанията в Европа, Африка, Близкия изток, Индия и Океания. Nissan потвърди, че е постигнато споразумение с представителите на служителите и че предстоящите промени са "необходими, за да отразят настоящата бизнес среда и специфичните предизвикателства пред компанията".
Планираните промени включват опростяване на ролите, премахване на управленски нива и повишаване на ефективността в цялата структура. Съкращенията са формализирани в споразумение от 16 октомври и ще се реализират на етапи, започвайки с доброволни напускания. Ако те не достигнат необходимия брой, принудителни мерки може да започнат през февруари.
И това се случва: Nissan продава щаб-квартирата си ... след което ще я вземе под наем
Мащабната сделка се очертава да е за над 600 млн. долара
По време на среща със служителите регионалният председател Масимилиано Месина подчерта, че офисът трябва да стане по-бърз и по-гъвкав: "Не става дума само да махнем излишното - трябва и да укрепим мускулатурата", казал той, според участник в срещата.
Служители, които се пренасочват вътрешно, ще получат бонус от 5000 евро, а тези, които потърсят работа извън компанията, ще бъдат подпомогнати от агенция за кариерно ориентиране и ще разполагат с до две години отпуск за професионално пренасочване в зависимост от възрастта.
Nissan отчете 8% спад на европейските си продажби през първата половина на финансовата година и понижи годишната си прогноза за региона до 340 хил. автомобила. Компанията обаче очаква възстановяване чрез нови модели и търговски програми.
Безпаричие: Nissan затваря ключов завод в Япония
Някога от него излезе първата бройка от революционния модел Leaf
Въпреки преструктурирането, Nissan заяви, че офисът в Монтийни ще остане ключов за бизнеса и ще продължи да инвестира в развитието на служителите. В групата на компанията в регионите Европа, Африка, Близкия изток, Индия и Океания работят близо 19 хил. души, като почти 60% са базирани в Европа.