През септември износът на швейцарски часовници е спаднал като цяло с 3,1% на годишна база до 2 милиарда швейцарски франка (2,5 милиарда долара) във финансово изражение.

В същото време износът само за Съединените щати, които са най-големият пазар за швейцарските производители на часовници, за месеца е паднал с внушителните 55% на годишна база до 198,5 милиона долара. Това показват данните от доклад на Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия, пише "Комерсант".

Износът на швейцарски часовници намалява на годишна база за втори пореден месец. Според експерти от бранша, основната причина за това е налагането от администрацията на президента Доналд Тръмп на вносни мита от 39% върху швейцарските продукти.

Спадът при доставките за Съединените щати на емблематичните швейцарски часовници, се случи на фона на нарастващ износ за други страни. Например доставките през септември на годишна база на швейцарски часовници за Великобритания са нараснали с 15,2%, за Китай - със 17,8%, за Южна Корея - с 21,5%, а за Индия те са скочили с 28,3%.

В същото време, износът на швейцарска продукция за Съединените щати като цяло се е увеличил с 43% през септември, след спад от 20% през август, непосредствено след налагането на митата. Все пак, според данните на митническата служба на Швейцария, за третото тримесечие (юли-септември) спрямо същия период на миналата година, общият обем на износа на швейцарски стоки към САЩ е спаднал с 8%.