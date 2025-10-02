Американските ядрени електроцентрали могат да се изправят пред сериозен недостиг на уран през следващото десетилетие, предупреждава Агенцията за енергийна информация (EIA). Според доклада на институцията проблемът се дължи на намаляващите дългосрочни договори за доставка. Това се случи, след като цените на урана се повишиха, а комуналните предприятия отложиха инвестиции за бъдещи доставки.

Очаква се дефицитът да достигне 184 млн. паунда уран (над 83 хиляди тона), което е еквивалентно на над 3 години консумация. Липсата на дългосрочни споразумения може да принуди част от компаниите да разчитат на краткосрочни покупки, за да поддържат реакторите си в експлоатация.

Докладът на EIA подчертава, че над 90% от урана за американските реактори е с международен произход. Миналата година Русия остана основен доставчик, въпреки забраната за внос на обогатен уран, въведена през май.

"Вървим към положение, но все още не сме го постигнали, в което вече няма да използваме руски обогатен уран", коментира министърът на енергетиката на САЩ Дженифър Райт, намеквайки за нуждата от изграждане на по-голям уранов буфер.

Ролята на администрацията

През 2024 г. администрацията на Байдън подписа закон, който изисква от комуналните услуги да се откажат от руските доставки до 2028 г. Шест месеца по-късно Русия отвърна на удара, като временно ограничи износа на обогатен уран за САЩ.

Белият дом издаде изпълнителна заповед през май, която има за цел да ускори разполагането на усъвършенствани реактори и гориво.

Тазгодишният доклад за екологично въздействие, който проследява глобалните доставки на уран до и от САЩ, беше забавен поради мащабни съкращения на персонала, наложени от администрацията на Тръмп. Независимият отдел на енергийния отдел загуби почти 1/3 от 350-те си служители.