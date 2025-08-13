Volkswagen и Bosch обявиха, че най-късно през 2026 година ще бъдат готови със своя технология за автономно шофиране, която ще бъде предлагана и в базовите модели коли, съобщава AFP, цитирайки съвместно изявление на автомобилната компания и на най-големия доставчик на авточасти в света.

Двете корпорации групи разработват софтуерен пакет, базиран на изкуствен интелект. Целта е автономното шофиране да стане достъпно за милиони шофьори, от масовия до премиум сегмента на марката.

Източник: Volkswagen

Иновативната технология ще позволява на водача на автомобила временно да свали ръцете си от волана, като същевременно остане бдителен, първоначално ще бъде запазено за шофиране по магистрали. Разработва се и концепция, при която колата се управлява самостоятелно в определени специфични ситуации и позволява на водача вече да не следи пътя.

Първият автомобил, който ще бъде оборудван с тази технология, се очаква да бъде моделът ID.1 - малък градски електромобил, който се очаква да се появи на пазара през 2027 одина на цена около 20 000 евро.

Автономното шофиране очевидно е бъдещето на автомобилите, коментират експерти. Наскоро от от Stellantis обявиха, че скоро ще предлага автомобили, оборудвани със система от "ниво 3", развиващи скорост до 60 км/ч при определени условия.