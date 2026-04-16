Япония ще спасява съседите си от Югоизточна Азия заради петролната криза. Финансовият пакет е на стойност 10 милиарда долара и ще помогне на държавите да се снабдяват със суров петрол, съобщава японската новинарска агенция NHK.

Японският премиер Такаичи Санае ще представи пакета в сряда на онлайн среща на върха на Азиатската общност за нулеви емисии. Тази рамка включва Япония и по-голямата част от държавите членки на АСЕАН.

Финансовата помощ ще бъде предоставена чрез свързаната с правителството Японска банка за международно сътрудничество и други финансови институции.

В помощ на съседите

Югоизточна Азия остава най-засегнатият регион от срива на доставките на петрол след началото на войната в Иран.

Японската инициатива цели да осигури ликвидност и техническа подкрепа за държави като Виетнам, Филипините и Индонезия, чиито бюджети са подложени на огромен натиск заради високите енергийни субсидии и растящата инфлация. Именно тези държави прибягнаха до четиридневни работни седмици, за да пестят гориво.

От своя страна, вече два пъти Токио е използвал петролните си запаси.

Изцяло зависима от Близкия изток

Япония, чиято икономика е почти изцяло заложник на вноса от Близкия изток (95% от доставките), премина към извънредни мерки за защита на пазара. В края на март страната започна мащабна операция по освобождаване на горива от националните си резерви.

Ходът е част от най-голямата в историята координирана акция на Международната енергийна агенция (МАЕ).

Общо 80 милиона барела запаси от петрол, включително 54 милиона барела суров петрол и 26 милиона барела петролни продукти ще освободи Япония като част от освобождаването на общо 400 милиона барела от МАЕ.

Чрез отварянето на кранчето правителството на Такаичи цели да гарантира физическо наличие на горивата, но и да охлади спекулативното покачване на цените. Това заплашва дори Япония - третата по големина икономика по света.