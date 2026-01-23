Китайското кредитиране на африканския континент се е сринало през 2024 година, достигайки едва 2,1 милиарда долара - намаление с над 90% спрямо рекордните 28,8 милиарда през 2016-а. Това е първият годишен спад след пандемията от COVID-19, показват данни на Бостънския университет, публикувани в сряда.

Рязкото свиване отразява фундаментална промяна в китайската стратегия за ангажираност с Африка. Пекин се отказва от мащабни инфраструктурни мегапроекти като железопътни линии и магистрали, характерни за ранните етапи на "Един пояс, един път", в полза на по-малки, селективни и търговски жизнеспособни инициативи.

Този стратегически преход е продиктуван от болезнения опит с предишни заеми. Икономическият стрес от пандемията доведе до фалит на Замбия, Гана и Етиопия по техните китайски задължения, което принуди Пекин да понесе значителни загуби и да преосмисли подхода си.

Новата парадигма се характеризира с няколко ключови елемента.

Първо, Китай все повече използва заеми, деноминирани в юани, вместо в долари. През 2024-а всички инфраструктурни заеми за Кения бяха в китайската валута, а страната конвертира 3,5 милиарда долара съществуващи задължения към Пекин в юани през октомври. Етиопия също обмисля подобна стъпка.

Второ, финансирането се насочва чрез регионални африкански банки към малки и средни предприятия, вместо директно към правителства за гигантски проекти.

Трето, акцентът се измества към преки инвестиции в стратегически сектори - енергетика, минно дело и транспорт.

През 2024-а Китай финансира само шест проекта на целия континент - два в Ангола и по един в Кения, Египет, Демократична република Конго и Сенегал. Ангола се утвърди като основен бенефициент с 1,45 милиарда долара за модернизация на електропреносната мрежа и пътища, илюстрирайки фокуса на Пекин върху дългосрочни партньорства.

Между 2012 и 2018 година китайското кредитиране стабилно надвишаваше 10 милиарда долара годишно. Епохата на милиардните проекти обаче приключва, отбелязва Центърът за политики за глобално развитие на Бостънския университет.

Въпреки свиването на заемите, китайското финансиране чрез инициативата "Един пояс, един път" достигна рекорд миналата година, като "Африка се откроява като ключов бенефициент", съобщи на свой ред официозът China Daily.

Новите пазарно базирани финансови инструменти целят намаляване на разходите, минимизиране на дълговия риск и подкрепа на устойчив растеж - модел, който може да дефинира по-селективната фаза на китайско-африканските отношения в условията на нарастваща геополитическа конкуренция с Вашингтон.