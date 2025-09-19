Енергийният и индустриален холдинг EPH на чешкия милиардер Даниел Кретински отчете печалба от над 51 милиарда крони (около €2,1 милиарда) през първата половина на годината. Това е значителен, повече от трикратен ръст спрямо 14,6 милиарда крони (около €600 милиона) за същия период на миналата година.

Според ръководството на компанията, резултатите вече отразяват ефекта от придобиването на Slovenské elektrárne - най-големия производител на електроенергия в Словакия, частично притежаван до края на 2024 г. от словашката държава.

Закупуването на оставащия дял в словашката компания бе сред най-значимите събития за EPH през първата половина на годината. Сделката дава на холдинга пълен контрол над активи, които произвеждат електроенергия почти изцяло от безвъглеродни източници като ядрени, водни и слънчеви мощности.

Според Ян Шпрингъл, заместник-председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на EPH, "Завършването на придобиването на Slovenské elektrárne е важна стъпка по пътя ни към отговорен растеж с ниски въглеродни емисии."

Дългогодишен план, успешна реализация

Интересът на Кретински към мажоритарен дял в Slovenské elektrárne е известен отдавна, като атомните централи в портфолиото на компанията "допълват отлично портфолиото на EPH, тъй като са производител на електроенергия с нулеви емисии", коментира Шпрингъл. Настоящият фокус на холдинга остава и завършването на четвъртия блок на атомната електроцентрала Моховце.

Още инвестиции

Холдингът обяви и други значими инвестиции. Сред тях е комбиниран цикъл с мощност 800 MW, готов за изгаряне на водород, в италианската електроцентрала Тавацано, която беше пусната в експлоатация през март. В процес на реализация са и четвъртият блок на Моховце, комбинираната централа с мощност 880 MW в Остилия, Италия (с планиран старт през 2026 г.), както и батерийни съоръжения за съхранение на енергия с капацитет 695 MW.

Работи се и по проекти, насочени към удължаване на живота на съществуващите енергийни мощности.