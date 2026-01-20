Цените на златото и среброто достигнаха нови рекордни върхове, докато цените на акциите падат в началото на седмицата, съобщава BBC. Причината за тази турболентност на пазарите са глобалните инвеститори, които реагират на заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи нови мита на осем европейски държави, които се противопоставят на предложеното от него превземане на Гренландия.

Цената на златото достигна 4 689,39 долара за унция, докато среброто поскъпна до връх от 94,08 долара за унция. Благородните метали се считат за по-безопасни активи за държане във времена на несигурност, а цените както на златото, така и на среброто се покачиха рязко през последната година.

Същевременно акциите на фондовите пазари в Европа паднаха, тъй като инвеститорите се притесняваха от последното засилване на геополитическото напрежение.

Лондонският индекс FTSE 100 затвори със спад от почти 0,4%, докато FTSE 250 - който има по-голям брой компании, фокусирани върху вътрешния пазар - затвори с 0,9% по-ниско. Акциите на финансови фирми и индустриални компании бяха по-ниски, но акциите на златодобивните компании Fresnillo и Endeavour се повишиха след последното увеличение на цените на благородните метали.

В цяла Европа акциите на производители на автомобили, технологични и луксозни стоки отбелязаха рязък спад.

Източник: EPA/БГНЕС

Основните индекси в Европа потънаха с около 1% още с отварянето на пазарите, като очакванията са в близките дни да не се възстановят. На този фон с над процент и половина се е увеличила себестойността на тройунция от златото, като през целия вчелашен ден то се търгуваше за над 4000 евро. Скокът в цената на среброто е с над 4% и то е над 90 евро за тройунция.

Икономически експерти твърдят, че икономиката и пазарите реагират не толкова на заплахата от 10% мито за 8-те европейски страни, попадащи в мерника на САЩ, а на разклатените трансатлантически отношения като цяло.

Припомняме, че в събота Доналд Тръмп обяви предстоящо налагане на 10% мито върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, което ще влезе в сила на 1 февруари, като по-късно може да се повиши до 25%. Според заплахата това ще продължи, докато не бъде постигната сделка за Гренландия в полза на САЩ.

Доклади предполагат, че ЕС обмисля да отговори с пакет от мита на стойност 93 милиарда евро върху вноса от САЩ. Случващото се предизвиква новото покачване на цените на златото и среброто, тъй като инвеститорите се насочват към активи, представляващи "безопасни убежища". Тоест, много е вероятно ралито да продължи.