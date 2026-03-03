Европейски инженери разработиха компактен, издръжлив и не скъп микроскоп с достатъчна резолюция за наблюдение на живи клетки и способен да работи на борда на международна космическа станция (МКС) или на космически кораби, пътуващи към Луната или Марс, се казва в документ на Биофизичното дружество (BS), пише ТАСС.

"Както е известно в научните среди, много клетъчни процеси в телата на астронавтите и космонавтите се променят в условията на микрогравитация (безтегловност), но никой все още не е изследвал тези промени в прости моделни системи. За да се справим с този проблем, решихме да създадем не сложно и достъпно устройство, използвайки като основа за новия прибор, съществуващ печатаем микроскоп, разработен в Станфордския университет", каза Адам Уолман, доцент в Нюкасълския университет (Великобритания).

Както отбелязват учените, през последните години човечеството активно се подготвя за първите дългосрочни пилотирани експедиции до Луната, както и до Марс и други далечни космически дестинации. За да се проучат ефектите от тези мисии и да се защити здравето на екипажите, са необходими медицински и научни уреди, които биха могли да бъдат изпратени в Космоса на такава експедиция.

Източник: GettyImages

По-специално, за провеждане на експерименти и медицински анализи са необходими електронни и оптични микроскопи, някои от които вече са инсталирани на борда на МКС и се използват в експерименти. Всички тези устройства обаче са с големи размери и не могат да бъдат надграждани или произведени самостоятелно. Те също така не са подходящи за наблюдение на живи клетки, което е важно за медицинските изследвания.

Вдъхновени от тази идея, изследователите са използвали печатаем микроскоп SQUID, чийто инструкции за изграждане бяха публикувани открито от инженери от Станфордския университет, като основа за създаване на "космически" научен инструмент, т.е. микроскоп, способен да работи с клетъчни култури. Той външно представлява херметически запечатана кутия с дължина, ширина и височина от няколко десетки сантиметра, тежаща няколко килограма, която съдържаща системи за събиране на проби, помпи за изпомпването им и други компоненти на микроскопа.

Работата на новото устройството вече е тествана в условия на почти пълна безтегловност по време на полет на борда на специален европейски пътнически самолет, способен да се издига и спуска по параболична траектория. Инженерите планират в скоро време да тестват и друг прототип на микроскопа, като тестът ще е на борда на геофизична ракета, която ще бъде изведена до границата между атмосферата и Космоса през следващите месеци. Тези тестове ще отворят пътя за тестване на новия микроскоп в реалния Космос, обобщиха учените.