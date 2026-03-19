Един от водещите европейски производители на сладки изделия и снаксове, Valeo Foods Group обяви днес, че е постигнал споразумение за придобиване на 100% от "Престиж-96" АД ("Престиж") - водещ български производител на сладки изделия, съобщиха от българската компания. Сделката представлява една от най-значимите чуждестранни инвестиции в хранително-вкусовата индустрия в България през последните години.

Основана през 1996 г., "Престиж" е една от най-разпознаваемите компании в сектора за бързооборотни стоки в България и пазарен лидер в категориите, в които оперира - бисквити, вафли и мини кейкове. Сред нейните утвърдени марки с висока потребителска лоялност, са "Ная", "Мираж", "Роден край", "Хипер" и др. В "Престиж" работят около 450 служители.

Компанията е изградила силни и устойчиви позиции на българския пазар, като същевременно разширява международното си присъствие и днес продуктите ѝ се предлагат в над 30 държави по света.

Придобиването представлява важен етап в дългосрочната стратегия за развитие на Valeo Foods Group, насочена към придобиване на водещи и емблематични местни марки в рамките на продължаващата експанзия на компанията в Европа. Като осмото придобиване на групата от 2022 г. насам, "Престиж" затвърждава амбицията ѝ да укрепи позицията си като водещ европейски производител на сладки изделия.

Портфолиото на Valeo Foods Group включва над 80 марки, сред които пазарни лидери като Balconi cakes, Barratt sweets, Pedro confectionery и други. С приходи от близо 2 милиарда евро, групата има над 5 500 служители в повече от 30 производствени обекта и офиси във Великобритания, Италия, Германия, Нидерландия, Ирланди и др. Valeo Foods Group е собственост на водещата глобална инвестиционна компания Bain Capital.

Очаква се интеграцията на "Престиж" в групата да създаде значителна стратегическа стойност. Сделката също така създава перспективи за навлизане в нови категории и разширяване на международното присъствие на Valeo Foods Group чрез използване на експортния потенциал на двете организации на съществуващите и нови пазари.

"Престиж" разполага със съвременна и поддържана със значителни инвестиции производствена и складова база, което ще увеличи капацитета, оперативната гъвкавост и цялостната ефективност на групата, посочват от компанията.

Същевременно опитният мениджърски екип на "Престиж" споделя ангажимента на Valeo Foods към качество, оперативно съвършенство и дългосрочна устойчивост на бизнеса. Финансовите параметри на сделката засега не са оповестени.

Във връзка с придобиването, Роналд Керс, главен изпълнителен директор на Valeo Foods Group, коментира: "Престиж" е изключителна компания с отлични марки, силна пазарна позиция и висококвалифициран екип. Това придобиване представлява ясна инвестиция в дългосрочен и устойчив растеж, като добавя възможности, които естествено допълват основния ни бизнес. Очакваме с нетърпение да приветстваме екипа на "Престиж" и да се развиваме заедно."

По думите на Дарина Стоянова, главен изпълнителен директор на "Престиж", "компанията се утвърди като една от водещите в хранително-вкусовата индустрия в България, благодарение на отдадеността на екипа и доверието на потребителите. Комбинирайки любимите марки на "Престиж" с международния мащаб и възможности на Valeo Foods, виждаме огромен потенциал за развитие на бизнеса, навлизане на нови пазари, както и да продължаваме да създаваме продукти, обичани от потребителите."

Сделката подлежи на обичайните регулаторни одобрения в България.