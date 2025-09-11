Microsoft сложи край на ерата на дистанционната работа в компанията, като обяви в бележка до служителите, че очаква служителите във Вашингтон да работят присъствено поне три дни седмично, ако живеят в радиус от 80 километра от офиса, пише Quartz.

Microsoft така се присъединява към множество други компании, които са отменили дистанционната работа. До този момент компанията беше изключение сред конкуренти като Apple, IBM и Google, които наложиха завръщането в офиса три дни седмично много по-рано.

"Проучихме как екипите ни работят най-добре и данните са ясни: когато хората работят заедно лично по-често, те процъфтяват - са по-енергични, овластени и постигат по-силни резултати", заяви Ейми Коулман, изпълнителен вицепрезидент и главен директор по човешките ресурси на компанията.

Технологичният гигант подчерта необходимостта от работа на място, особено в контекста на разработването на AI продукти. "Докато създаваме AI продуктите, които ще определят тази епоха, се нуждаем от енергията и импулса, които идват от умни хора, работещи рамо до рамо и решаващи предизвикателни проблеми заедно", допълва Коулман.

Внедряването на новата политика ще бъде постепенно. Новите изисквания ще започнат да се прилагат на една локация в края на февруари, след което ще се разширят до други американски офиси и международно на дати, които все още не са обявени.

Компанията ще започне планиране на международните дати за завръщане в офиса през 2026 година.

"За някои от вас това не е промяна. За други може да е по-голямо приспособяване, точно поради което предоставяме време за обмислено планиране", пише Коулман, като подчертава, че компанията засилва мерките за безопасност и сигурност на работното място.