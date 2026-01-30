Microsoft преживя срив в пазарната капитализация от 357 милиарда долара, отбелязвайки втората най-голяма еднодневна загуба в историята на фондовия пазар, тъй като инвеститорите наказаха технологичния гигант за забавящия се растеж на облачния бизнес и нарастващите въпроси относно възвръщаемостта на масивните му инвестиции в изкуствен интелект.

Акциите затвориха в четвъртък с почти 10 процента по-ниско - най-стръмният спад на компанията от март 2020 г. и най-лошия срив след обявяване на резултати от почти 13 години, свеждайки пазарната капитализация на Microsoft до 3,22 трилиона долара.

Разпродажбата надхвърли общата пазарна стойност на повече от 90 процента от компаниите в S&P 500.

Акциите не се възстановиха и в началото на търговията в петък.

Спадът последва доклада за приходите от сряда, който показа рекордни капиталови разходи от 37,5 милиарда долара за тримесечието - увеличение с 66 процента на годишна база, дори когато растежът на критичния облачен бизнес Azure на Microsoft се забави от 40 на 39 процента.

Въпреки че приходите от 81,3 милиарда долара и печалбата на акция от 4,14 долара надминаха очакванията на Уолстрийт, комбинацията от нарастващи разходи и забавяща се облачна динамика уплаши инвеститорите.

Финансовият директор Ейми Худ призна напрежението пред анализатори, отбелязвайки, че ако Microsoft беше разпределила всички входящи GPU към Azure вместо към вътрешна разработка на AI, "ключовият показател за ефективност щеше да е над 40 процента".

Вместо това компанията е дала приоритет на собствените си продукти като Copilot и научноизследователски усилия - стратегически избор, който според някои анализатори може да донесе дългосрочна стойност, но тества търпението на инвеститорите.

Компанията също прогнозира, че растежът на Azure ще остане стабилен на 37-38 процента до март, като посочи продължаващите ограничения в производството на AI чипове и търсенето, което продължава да надминава предлагането. Подразбираемата оперативна марж за третото тримесечие също беше под очакванията, като Microsoft прогнозира около 12,6 милиарда долара приходи от сегмента More Personal Computing, който включва Windows - по-ниско от консенсуса от 13,7 милиарда долара.

Сривът на Microsoft повлече надолу и по-широкия технологичен сектор. Nasdaq Composite спадна с 0,7 процента, докато ServiceNow се срина с 12 процента, а борсово търгуваният фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF падна с приблизително 5 процента, влизайки в територията на мечи пазар.

Загубата от 357 милиарда долара е надмината само от 593-милиардния еднодневен срив на Nvidia на 27 януари 2025 г., който последва появата на нискобюджетния AI модел на китайския стартъп DeepSeek.

Според Bloomberg от първоначалното публично предлагане на Microsoft през 1986 г. само няколко сесии - включително Черния понеделник през 1987 г. и сривът от COVID-19, са произвели по-стръмни спадове.