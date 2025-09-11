Американската частна инвестиционна компания GTCR, със седалище в Чикаго, постигна споразумение за придобиването на производителя на генерични лекарства Zentiva от Advent International. Сделката е на стойност 4,1 млрд. евро, включително дълга, и е втората голяма транзакция с участието на частен капитал в европейския здравен сектор тази година.

Придобиването идва само седмица след като инвестиционният фонд CapVest придоби мажоритарен дял в конкурента Stada при оценка от 10 млрд. евро. Според източници на Financial Times, сделката за Zentiva вече е подписана и официалното ѝ обявяване се очаква в идните дни.

Zentiva, със седалище в Прага, е бившото звено за генерични медикаменти на френската фармацевтична компания Sanofi, отделено през 2018 г. Advent тогава плати €1,9 млрд., а настоящата продажба ще донесе на фонда значителна печалба. Компанията води началото си от историческа аптека в Прага и днес оперира в 35 държави в Европа, включително България.

По информация от източници на FT GTCR е водила разговори и за евентуално придобиване на Stada. Компанията управлява активи за $46,7 млрд. и е активен инвеститор в здравеопазването.

Zentiva доставя лекарства без рецепта, сред които парацетамол и ко-кодамол, на над 100 млн. пациенти в Европа. Целта на дружеството е до края на десетилетието да достигне един на всеки петима европейци.

По данни на LSEG Intelligence, глобалните сделки в здравния сектор до края на август възлизат на $198 млрд., което е ръст от 2% спрямо същия период на предходната година. Частните инвестиционни фондове продължават да проявяват интерес към придобивания на производители на генерични лекарства, договорни производители и компании в сферата на науките за живота.