Индийският производител на лекарства Aurobindo Pharma се очертава като фаворит за придобиването на Zentiva от частната инвестиционна компания Advent International, съобщават световни медии. Според запознати, сделката за европейската компания за генерични лекарства може да бъде оценена на до $5,5 милиарда.

Ако бъде финализирана, това ще бъде най-голямото чуждо придобиване от страна на индийска фармацевтична компания.

Economic Times първи съобщи за развитието, отбелязвайки, че компаниите са в напреднал етап на преговори. Aurobindo обаче заяви пред фондовите борси в сряда, че "не е подписано обвързващо споразумение" и определи анонсите като "преждевременни".

Източник: Zentiva

В резултат на това, акциите на компанията, базирана в Хайдерабад, паднаха с между 3 и 5% при дневната търговия.

Един от европейските лидери

Zentiva, със седалище в Прага, е един от водещите играчи на пазара на генерични лекарства в Европа. Компанията оперира в повече от 30 държави с около 5000 служители и поддържа производствени центрове в Чехия, Румъния и други места. Zentiva разполага и със собствен офис в България и над 170 служители, като през 2024 година дружеството е отличено със сертификат за топ работодател.

Според финансови данни, цитирани в Economic Times, Zentiva е генерирала приблизително €1,7 милиарда приходи и €400 милиона EBITDA през 2024 г.

Advent International придоби Zentiva от Sanofi през 2018 г. за около €1,9 милиарда и оттогава разшири портфолиото си, включително придобивания в Централна и Източна Европа.

Стратегическо решение за Aurobindo

За Aurobindo, Zentiva предлага готова платформа за генерични лекарства с марка в цяла Европа. И то в момент, когато най-големият пазар на генерични лекарства, този в САЩ, е изправен пред ценови натиск. Данните показват, че Европа вече допринася за близо 30% от приходите на Aurobindo.

Според анализатори, придобиването може значително да засили европейското присъствие на Aurobindo и да диверсифицира източниците на печалбите й.

Всяка сделка ще бъде предмет на регулаторни одобрения в Европейския съюз и в страните, където и двете фирми оперират, включително Чехия и Румъния.