Швейцарският фармацевтичен гигант Novartis обяви в неделя, че ще придобие американската биотехнологична компания Avidity Biosciences в сделка на стойност около $12 милиарда в брой, потвърди компанията. Сделката подчертава засиления интерес на фармацевтичните лидери към РНК терапиите и разширява портфолиото на Novartis в областта на генетичните невромускулни заболявания.

Съгласно условията на сделката, акционерите на Avidity ще получат $72 на акция, което представлява премия от 46% спрямо цената на затваряне на 24 октомври ($49,15).

Преди приключването на придобиването, Avidity ще отдели своите ранни кардиологични програми и част от научните сътрудничества в ново юридическо лице, наречено SpinCo. Акционерите на Avidity ще получат по една акция на SpinCo за всеки 10, които притежават, или алтернативно — парично разпределение, ако SpinCo бъде продадена преди приключването на сделката.

Очаква се SpinCo да стане публично търгувана компания след отделянето.

Засилване на позициите в неврологията

Novartis подчерта, че придобиването ще укрепи нейния неврологичен бизнес чрез 3 програми в късна клинична фаза, насочени към генетични невромускулни заболявания. Водещият кандидат на Avidity вече е във фаза 3 на клинични изпитвания за лечение на миотонична дистрофия тип 1 (DM1).

"Екипът на Avidity е изградил силни програми с водещо в индустрията доставяне на РНК терапии до мускулна тъкан", заяви главният изпълнителен директор на Novartis Вас Нарасимхан. "Очакваме с нетърпение да ги развием, за да трансформираме хода на заболяването при пациентите."

Сделката, която е единодушно одобрена от бордовете на директорите на двете компании, подлежи на регулаторни разрешения и одобрение от акционерите на Avidity.

Очаква се тя да бъде финализирана през първата половина на 2026 г.

С визия за бъдещето

Novartis прогнозира, че придобиването на Avidity ще отвори пазарни възможности за милиарди долари чрез нови продуктови пускания преди 2030-а. Сделката идва в момент, когато Novartis засилва активността си по придобиване.

По този начин компанията се опитва да укрепи позициите си в бързо развиващия се сегмент на РНК и генетичните терапии - области, които се превръщат в двигател на бъдещия растеж на фармацевтичната индустрия.