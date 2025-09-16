Ако искате да разберете как Porsche е създала новия суперавтомобил 911 Turbo S, представете си един електрифициран хибриден турбокомпресор от най-новия GTS... след това умножете по две. Два хибридни турбокомпресора и суперавтомобил със 701 к.с. Това е най-мощният модел 911 досега, пише Top Gear.

Електрическите турбокомпресори на 3,6-литровия шестцилиндров боксерен двигател са малко по-малки от тези на GTS. Това означава, че се въртят по-бързо - до 145 000 об/мин. В резултат на това получавате максимален въртящ момент при повече от два пъти по-големи обороти от стария 992.1 Turbo S. А новите конски сили са достатъчни, за да ви ускорят от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунди.

Източник: Porsche

Суперавтомобилът достига максимална скорост от 322 км/ч. Ускорението до 200 км/ч отнема едва 8,4 секунди, което е половин секунда по-бързо от предишния модел.

Източник: Porsche

Дизайнът на Turbo S запазва класическите линии на 911, но добавя нови акценти като вертикални решетки на въздухозаборниците, големи странични отвори и променен заден дифузьор със спойлер. Интериорът предлага луксозни материали и уникални детайли "Turbonite", характерни за Turbo моделите.

Технологията T-Hybrid осигурява два електрически турбокомпресора, които елиминират турбо забавянето и осигуряват мигновен отклик на газта. Допълнителният електрически мотор в осемстепенната PDK трансмисия работи заедно с литиево-йонна батерия от 1,9 кВтч. Това прави новия Turbo S изключително мощен и ефективен.

Подобренията включват керамично-композитни спирачки с диаметър 420 мм отпред и 410 мм отзад, както и по-широки задни гуми за максимално сцепление. Активната аеродинамика и новото динамично шаси увеличават комфорта и стабилността при високи скорости. На Nürburgring Nordschleife моделът е записал време 7 минути и 3,92 секунди.

Цената на новите модели, които излизат догодина, стартира от $272 650 за купе и $286 650 за кабриолет. Автомобилните експерти твърдят, че си струва.