Унгария не бива да приема еврото, тъй като Европейският съюз се "разпада", заяви премиерът Виктор Орбан в интервю за икономическия портал EconomX. Според него страната не трябва да обвързва съдбата си по-тясно с Брюксел, особено в момент на "критични промени" в блока.

Унгария, която е член на ЕС от 2004 година, получи значителни средства за модернизация на икономиката от фондовете, но в момента не отговаря на условията за въвеждане на еврото.

За разлика от Дания, страната няма законово право на отказ от присъединяване. Някои от съседите й, като Полша, Чехия и Румъния, също остават извън еврозоната.

Коментарите на Орбан контрастират с политическата програма на опозиционния лидер Петер Мадяр, който обещава да размрази спрени средства от ЕС и да доближи страната към еврозоната. Коя позиция ще надделее, предстои да разберем на парламентарните избори през пролетта на 2026 г.

Унгарският мозък - най-ценният икономически актив

Пак пред EconomX премиерът представи и нова икономическа стратегия, фокусирана върху национални иновации и подкрепа за местни предприятия.

Ключов момент в интервюто беше въвеждането от премиера Орбан на нова програма за заеми с 3% лихва, насочена към малки и средни унгарски предприятия.

Очаква се тази инициатива да балансира високия основен лихвен процент на централната банка, предлагайки по-благоприятни условия за местните предприятия да инвестират и да се разширяват.

"Достъпът до кредити не трябва да бъде привилегия", заяви премиерът, подчертавайки необходимостта от достъпно финансиране в настоящата обстановка.

Премиерът повтори дългогодишната цел на правителството си да види 50% от собствеността върху банковия сектор, търговията на дребно и медиите в местни ръце.

Това, твърди той, гарантира, че печалбите, генерирани в Унгария, остават в страната и се реинвестират локално. Той посочи банковия сектор като пример за успех, където унгарската собственост вече е достигнала 60 на сто.

Орбан потвърди също, че правителството възнамерява да запази политиката си на "икономически патриотизъм", като същевременно продължи да инвестира в стратегически сектори и да защитава националните интереси.

"Става въпрос за защита на това, което е наше, като същевременно се създаде пространство за унгарците да процъфтяват в собствената си страна", заключи премиерът.