Унгария не бива да приема еврото, тъй като Европейският съюз се "разпада", заяви премиерът Виктор Орбан в интервю за икономическия портал EconomX. Според него страната не трябва да обвързва съдбата си по-тясно с Брюксел, особено в момент на "критични промени" в блока.
Унгария, която е член на ЕС от 2004 година, получи значителни средства за модернизация на икономиката от фондовете, но в момента не отговаря на условията за въвеждане на еврото.
За разлика от Дания, страната няма законово право на отказ от присъединяване. Някои от съседите й, като Полша, Чехия и Румъния, също остават извън еврозоната.
Чехия пак отлага влизането в Еврозоната, въпреки че транзакциите в евро растат
Новият кабинет ще заложи на чешката крона, а настоящият остави въпроса "на пауза"
Коментарите на Орбан контрастират с политическата програма на опозиционния лидер Петер Мадяр, който обещава да размрази спрени средства от ЕС и да доближи страната към еврозоната. Коя позиция ще надделее, предстои да разберем на парламентарните избори през пролетта на 2026 г.
Унгарският мозък - най-ценният икономически актив
Пак пред EconomX премиерът представи и нова икономическа стратегия, фокусирана върху национални иновации и подкрепа за местни предприятия.
Ключов момент в интервюто беше въвеждането от премиера Орбан на нова програма за заеми с 3% лихва, насочена към малки и средни унгарски предприятия.
Очаква се тази инициатива да балансира високия основен лихвен процент на централната банка, предлагайки по-благоприятни условия за местните предприятия да инвестират и да се разширяват.
"Достъпът до кредити не трябва да бъде привилегия", заяви премиерът, подчертавайки необходимостта от достъпно финансиране в настоящата обстановка.
"Топката е в полето на бизнеса": Приемането на еврото ще освободи €8 милиарда за финансиране на проекти
Банковият сектор е изключително стабилен, заяви пред Money.bg Кристоф де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ
Премиерът повтори дългогодишната цел на правителството си да види 50% от собствеността върху банковия сектор, търговията на дребно и медиите в местни ръце.
Това, твърди той, гарантира, че печалбите, генерирани в Унгария, остават в страната и се реинвестират локално. Той посочи банковия сектор като пример за успех, където унгарската собственост вече е достигнала 60 на сто.
Орбан потвърди също, че правителството възнамерява да запази политиката си на "икономически патриотизъм", като същевременно продължи да инвестира в стратегически сектори и да защитава националните интереси.
"Става въпрос за защита на това, което е наше, като същевременно се създаде пространство за унгарците да процъфтяват в собствената си страна", заключи премиерът.