Българският банков сектор влиза в процеса по приемане на еврото в изключително стабилно състояние - с излишък от ликвидност, ниски лихви и рекордно нисък дял на лошите кредити. Това заяви в студиото на Money.bg Кристоф де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ.

"Съотношението кредити към депозити е около 75%. Това означава, че имаме повече депозити, отколкото кредити, и съответно - излишък от ликвидност," коментира още той. По думите му рентабилността на системата също е на отлично ниво, като съотношението разходи към приходи е около 40%, капитализацията достига близо 20%, а делът на лошите кредити е под 3%.

"Банковият сектор е изключително стабилен. А това е жизненоважно за икономиката. Всички помним какво се случи през 2008 година и колко тежки могат да бъдат последиците от нестабилни банки," подчерта де Мил.

Ще се повишат ли таксите?

В отговор на често повдигания въпрос дали въвеждането на еврото ще доведе до по-високи такси, шефът на ОББ бе категоричен: "Напротив - транзакционните разходи ще намалеят, защото отпада нуждата от обмен на валута. За дълъг период - до средата на следващата година - обменът ще е напълно безплатен." Той припомни, че България вече е сред страните с най-ниски разходи за ежедневно банкиране в региона, а лихвените проценти по кредити и депозити са едни от най-ниските в Европа.

Особено внимание де Мил обърна на ефекта от освобождаването на около 8 милиарда евро от задължителни минимални резерви след влизането в еврозоната.

"Намираме се в свръхликвиден пазар. В идеалния случай тази ликвидност ще стимулира финансирането на добри инвестиционни проекти, което от своя страна ще ускори икономическия растеж. Банковият сектор е готов да отпуска повече кредити, но топката е в полето на бизнеса. Ако има качествени проекти, ние ще ги финансираме," посочи той.

Какво ще се случи с лихвите по кредитите?

Главният изпълнителен директор на ОББ увери, че през първите 6 месеца след въвеждането на еврото лихвените условия няма да се променят, а за вече съществуващите кредити няма да има промяна в базата на олихвяване. Дискусията на пазара е по-скоро свързана с това дали новите заеми ще се ценообразуват спрямо EURIBOR или ще остане досегашният модел, но вече в евро, разкри още той.

Де Мил отправи и конкретни съвети към гражданите: "Не чакайте последния момент. Донесете левовете си още сега, внесете ги по сметка и те ще бъдат конвертирани автоматично. Избягвайте месеците януари и юни догодина, защото това ще е последният период, в който обменът на валута ще е безплатен."

Той подчерта, че банките ще спазват всички законови и нормативни изисквания при обмяна на средства, включително за граждани, които не са техни клиенти. В този контекст съветът му към хората е да залагат повече на електронни и картови разплащания, за да избегнат впоследствие излишните опашки и неудобства.

Целия разговор гледайте във видеото!