Броят на българите с банкови депозити в размер на над 1 милион лева, е нараснал с 402 през изминалата година, достигайки 2061 към края на септември. Това показват данни на БНБ.

Рекордният срок в депозитите съвпада с предстоящото приемане на еврото. Банките временно премахнаха таксите за депозити в брой, за да насърчат българите да внесат спестяванията си в официалната банкова система преди автоматичното преминаване към фиксиран курс от 1 евро за 1,95583 лева.

Така депозитните милионери притежават общо над 4,9 милиарда лева в сметките си, показват данните на БНБ. 89 от тези нови милионери са се появили само през третото тримесечие на 2025 г., което означава средно по един нов милионер на ден.

Ръст има не само при топ депозитите. Тези в размер от 500 000 до 1 милион лева са се увеличили с 858 до 4433, докато депозитите между 200 000 и 500 000 лева са се увеличили с 25% до 31 638 сметки.

Само през септември домакинствата са депозирали 325 милиона лева в брой, което представлява 27% увеличение спрямо същия месец през 2024 г. Общият размер на депозитите на домакинствата достигна 96,3 милиарда лева в края на септември, което е с 13,1% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Юридическите лица с над милион лева в банката вече са 7460, като скокът при тях е с 1024 за година.