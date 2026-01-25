Цените на урана в световен мащаб достигнаха 85,25 долара за фунт, което е най-високата им стойност от почти година и половина. Това се случва на фона на по-силно дългосрочно търсене и покупки от инвестиционни фондове, пише Trading Economics.

Изданието отбелязва, че Съединените щати са облекчили изискванията за издаване на разрешителни за строителство на обогатителни заводи, както и са обявили планове за изграждане на нови ядрени мощности. По-конкретно, цитират се споразумения с Cameco и Centrus, насочени към компенсиране на въздействието от намаляване на доставките на уран от Русия, след налагането на санкции на вноса на руско ядрено гориво.

Освен това, очакванията за увеличаване на инвестициите в ядрена енергетика и енергоемки центрове за обработка данни, подтикнаха урановите фондове да купуват повече уран. В тази връзка, Trading Economics отбелязва неотдавнашната сделка на най-големия уранов фонд в света Spott, за закупуване на 100 000 фунта уран.

В средносрочна и дългосрочна перспектива се очаква пазарните цени на урана да се повишават, основно поради допълнителното инвестиционно търсене и намаляване на ликвидността на вторичните източници.

А в по-дългосрочен хоризонт се прогнозира растежът на цените на ядреното гориво дори да се ускори, поради увеличеното търсене на заради въвеждането в експлоатация на нови атомни електроцентрали в Китай, Индия и други страни.

Позовавайки се на доклад на Световната ядрена асоциация, Trading Economics прогнозира увеличение с 28% на търсенето на уран до 2030 година.

А британският фонд Yellow Cake (специализиран в инвестиции в уран) през декември 2025 г. съобщи, за очаквания за влошаване на дисбаланса между търсенето и предлагането на пазара на уран.

От компанията допускаха запазване на краткосрочна нестабилност на цените на ядреното гориво - обаче фундаменталните фактори сочат към по-нататъшен растеж на цените, поради увеличение на покупките от енергийните компании и нарастващата роля на ядрената енергия в световен мащаб.

